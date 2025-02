Addio al luminare calabrese Giovanni Scambia, in prima linea contro i tumori ginecologici

Addio al il ginecologo Giovanni Scambia, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs. Il medico di 66 anni, primario al Policlinico Gemelli, è stato in prima linea nella ginecologia oncologica, autore di numerosi studi presentati in tutti i più importanti congressi internazionali. Nonostante la grave malattia che lo aveva colpito ha continuato a lavorare fino alla fine.

Medicina: Occhiuto, “cordoglio Giunta Calabria per scomparsa Scambia”

“A nome mio e della Giunta della Regione Calabria esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del luminare della ginecologia oncologica, Giovanni Scambia.

Un’eccellenza calabrese, un grandissimo medico, dalle enormi qualità professionali ed umane, che ha dato prestigio alla nostra Regione e al sistema sanitario italiano.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze”.

IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FILIPPO MANCUSO PER LA SCOMPARSA DEL PROF. GIOVANNI SCAMBIA.

“Desidero esprimere il mio cordoglio per la scomparsa del professore Giovanni Scambia.

Luminare della ginecologia oncologica, originario di Catanzaro, Scambia ha dato lustro alla sua terra contribuendo, in Italia e nel mondo, alla proficua crescita di una branca della medicina che riguarda i diversi stadi evolutivi della vita della donna.

La sua carriera si è distinta nel Policlinico universitario “Agostino Gemelli Irccs”, dove è stato direttore dell’Uoc di Ginecologia oncologica. È stato professore ordinario all’università Cattolica del Sacro Cuore, direttore scientifico e presidente del Comitato esecutivo della Fondazione Policlinico universitario e responsabile del Dipartimento Salute della donna e del bambino della Fondazione Gemelli. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze”.

Partecipiamo con dolore alla prematura scomparsa di un uomo dignitoso, responsabile e preparato, il dottore Giovanni Scambia, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs. Con Giovanni, scompare uno dei più grandi ginecologi a livello internazionale, sia per la bravura nel proprio lavoro, sia per le sue doti umane riconosciute da tutti. Primario al Policlinico Gemelli, Giovanni è stato in prima linea nella ginecologia oncologica e avrebbe aperto i lavori del prossimo Congresso internazionale programmato a Giugno a Reggio Calabria. Oggi, il mondo perde un vero pioniere della ginecologia, sempre disponibile nei confronti degli altri ma soprattutto, dedito al lavoro. Ci stringiamo al dolore della famiglia.

Lo afferma l’AGICO ETS Accademia di Ginecologa Chirurgia e Ostetricia Terzo Settore guidata da presidente nazionale dottor Francesco Sarica.

Prof. Giovanni Cuda – Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

Con profonda tristezza apprendiamo della prematura scomparsa del Prof. Giovanni Scambia, professore ordinario di Ginecologia, direttore scientifico, presidente del Comitato esecutivo, direttore del Dipartimento Salute della donna e del bambino della Fondazione Policlinico Gemelli. Il professore Scambia è stato un eccellente ricercatore, medico e scienziato di straordinario valore. La sua dedizione per la ricerca e la medicina ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama scientifico e sanitario, contribuendo in modo significativo al progresso della conoscenza e alla cura dei pazienti. Giovanni Scambia è stato non solo un luminare nel suo campo, ma anche uno dei migliori figli di Catanzaro, portando con sé, ovunque andasse, l’eccellenza e l’orgoglio della sua terra.

Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui, esprimo le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Il suo esempio continuerà a ispirare le future generazioni di studiosi e medici.