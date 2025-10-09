Accordo trovato, la Gioiese giocherà la partita casalinga contro la Virtus Rosarno a Rosarno

La Gioiese, squadra di calcio di Gioia Tauro, sta vivendo un momento difficile a causa della mancanza di un campo sportivo adeguato per disputare le partite casalinghe. Nonostante le promesse, i lavori di ristrutturazione dello stadio polivalente Pasquale Stagnanelli non sono ancora iniziati, costringendo la squadra a cercare campi disponibili in altre città.

La situazione sta diventando sempre più critica, con la squadra che è costretta a giocare le partite casalinghe in campi lontani dalla città, con grande disagio per i tifosi. La società ringrazia le amministrazioni vicine per la disponibilità a ospitare le gare interne, ma è evidente che la situazione non può continuare.

La prossima partita contro la Virtus Rosarno, prevista per domenica prossima, è un esempio concreto delle difficoltà che la squadra sta affrontando. A causa dell’indisponibilità dello stadio Pasquale Stagnanelli, la Gioiese ha chiesto alla Virtus Rosarno di spostare la partita a Rosarno per sabato prossimo , dove la squadra ospite giocherà praticamente “in casa”. Ieri c’è stata l’autorizzazione da parte della Lega e della società della Virtus Rosarno che hanno accettato la richiesta della Gioiese.

È ormai tempo che chi di competenza prenda seriamente in mano la situazione e porti a termine i lavori di ristrutturazione dello stadio Pasquale Stagnanelli, ” che tra l’altro é il secondo impianto della provincia di Reggio Calabria subito dopo il Granillo”, in modo che la Gioiese possa finalmente giocare le partite casalinghe nella propria città, davanti ai propri tifosi. La situazione attuale è inaccettabile e danneggia non solo la squadra, ma anche la città di Gioia Tauro.