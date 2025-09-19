A2 Autostrada del Mediterraneo, riaperta la corsia di sorpasso tra gli svincoli di Scilla e Bagnara

L’azione di contrasto dei Carabinieri e della Procura di Castrovillari a ogni forma di violenza sulle donne e in ambito familiare è costante e prosegue quotidianamente.Lo dimostra anzitutto l’ultimo arresto di lunedì scorso di un presunto marito violento, operato dalla Stazione Carabinieri di Lungro a Firmo, piccolo centro del cosentino con meno di 2000 abitanti.Dopo […]