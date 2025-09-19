A2 Autostrada del Mediterraneo, riaperta la corsia di sorpasso tra gli svincoli di Scilla e Bagnara
Set 19, 2025 - redazione
È stata riaperta al traffico la corsia di sorpasso lungo la carreggiata nord (direzione Fisciano) sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, all’interno della galleria ‘Brancato’ al km 420,000, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra (RC), precedentemente chiusa a causa di un veicolo in fiamme.
Permangono rallentamenti in direzione nord per consentire il completamento delle operazioni di messa in sicurezza da parte delle squadre Anas e dei Vigili del Fuoco, presenti sul posto insieme alle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.