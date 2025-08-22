A Terranova Sappo Minulio, domani il grande evento di tradizioni culinarie con il “Terranova Food Experience 2025”

Nel cuore della Calabria Ulteriore, il suggestivo borgo di Terranova Sappo Minulio (RC) si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico di tradizioni culinarie, storia, arte e cultura. Terranova Food Experience 2025 è l’evento che celebra l’inestimabile ricchezza gastronomica dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, unendo in un’unica giornata la passione per la cucina, il rispetto per le tradizioni locali e l’arte della convivialità. Un programma ricco e variegato: convegni tematici, come quello dedicato alla Dieta Mediterranea, laboratori del gusto, degustazioni culinarie che coinvolgono chef e appassionati, oltre a spettacoli, mostra d’auto d’epoca, musica e balli tradizionali. Ogni attività è pensata per offrire un’esperienza autentica, che va ben oltre la semplice valorizzazione di prodotti tipici, trasformandosi in un vero e proprio viaggio sensoriale e culturale. Sarà anche l’occasione per riscoprire le bellezze storiche del territorio, valorizzare la filiera corta, promuovere l’incontro diretto tra produttori e consumatori e sostenere un modello di turismo rurale sostenibile. Terranova Food Experience 2025 non è solo un evento: è un invito a immergersi nel cuore autentico della Calabria, a conoscere chi, con passione e dedizione, tramanda da generazioni un patrimonio gastronomico e culturale unico. L’evento si inserisce in una visione più ampia di rilancio del borgo, attraverso il turismo esperienziale, la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico e il sostegno concreto alle realtà agricole del territorio. Il percorso esperienziale offre ai partecipanti un’immersione nella cultura locale attraverso attività dirette, relazioni umane e l’esplorazione di aspetti anche non “turistici” di un luogo dalla cultura secolare, arricchendo l’esperienza culturale e sociale. La nostra mission è quella di far “innamorare” i visitatori di Terranova Sappo Minulio, affinché diventino ambasciatori delle nostre eccellenze, tornino a visitarci, investano e contribuiscano alla rinascita del nostro piccolo borgo.