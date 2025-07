A Taurianova dal 2 agosto la X edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari, oggi a Reggio Calabria un’anteprima

Oggi, 26 luglio, una performance artistica in piazza De Nava a Reggio Calabria, in collaborazione con il MArRC



Lunedì 4 agosto il Giubileo diocesano degli Artisti con il vescovo mons. Giuseppe Alberti

Taurianova si prepara a vivere un’edizione speciale del Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova, che dal 2 al 5 agosto 2025 trasformerà il centro cittadino in un suggestivo tappeto di colori ed emozioni. Giunto alla sua decima edizione, l’evento – riconosciuto dalla Legge Regionale n. 27 del 4 agosto 2022 come manifestazione a carattere regionale – celebra l’arte madonnara: antica, effimera, preziosa.

Sotto il tema “Artisti di Speranza”, ben 50 madonnari provenienti da tutta Italia e dall’estero daranno vita a opere che uniscono tecnica e fede, creatività e silenziosa preghiera. Un abbraccio simbolico di oltre 800 metri di percorso collegherà le due parrocchie cittadine in cui si venera la Madonna, rendendo l’intera città un grande laboratorio artistico che nasce a terra e guarda al cielo.

La direzione artistica è affidata all’artista Antonella Larosa, che oggi sabato 26 luglio, a partire dalle ore 18.00, sarà protagonista di una performance artistica in Piazza de Nava a Reggio Calabria, davanti al Museo Archeologico, accompagnata dal madonnaro Francesco Barca. Un evento fortemente voluto dal direttore Fabrizio Sudano che suggella la collaborazione ormai triennale tra l’Associazione Amici del Palco e il MArRC, a conferma della sinergia tra istituzioni e arte.

Ideata e organizzata dall’associazione Amici del Palco, la manifestazione – che con un gesto di fede e bellezza si posa sull’asfalto come preghiera, trasformando la strada in tela e il passaggio in meditazione – quest’anno assume un significato ancora più profondo. Il concorso si inserisce infatti nel contesto dell’Anno Giubilare, e il 4 agosto coinciderà con il Giubileo Diocesano degli Artisti: un momento di condivisione vedrà riuniti pittori, madonnari, scultori e creativi per celebrare la forza generativa dell’arte, insieme al vescovo della diocesi di Oppido M. – Palmi, mons. Giuseppe Alberti.

Il concorso vedrà anche la presenza di artisti di strada, musica dal vivo, tra cui il concerto di Mimmo Cavallaro, laboratori creativi per bambini e ragazzi, e momenti di animazione e intrattenimento serale per tutta la famiglia come lo spettacolo delle Fontane danzanti.

Tante le mostre e le attività culturali con esposizioni a cura del MArRC – Museo Archeologico di Reggio Calabria, del Polo Museale di Soriano Calabro, del MUDOP – Museo Diocesano Oppido-Palmi, dellaFondazione Cesare Berlingeri ETS e del maestro Luciano Tigani.

«Il decimo anno rappresenta un traguardo significativo, una vera festa per tutti gli artisti che, con passione e dedizione, donano alla città opere straordinarie e irripetibili – dichiara l’arch. Giacomo Carioti, presidente dell’associazione “Amici del Palco” –. È una gioia immensa poter celebrare dieci anni di arte, fede e partecipazione collettiva, in una manifestazione che negli anni è cresciuta grazie al sostegno di tante istituzioni, enti, associazioni, professionisti e amici che hanno creduto nel valore culturale e spirituale del nostro concorso. Senza il loro supporto concreto e appassionato, non sarebbe stato possibile festeggiare questa edizione così speciale».

In dieci anni, Taurianova è infatti diventata punto di riferimento per l’arte madonnara internazionale, luogo d’incontro e dialogo tra culture, fede e creatività. E anche quest’anno, per quattro giorni, sarà una città che guarda a terra… per riscoprire il cielo.

È possibile consultare il programma dettagliato e restare aggiornati sul sito ufficiale del Concorso http://www.madonnaritaurianova.it/e le relative pagine social.

La manifestazione gode del patrocino del Presidente della Regione Calabria, del Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e mobilità sostenibile Regione Calabria,del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, della diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, del Comune di Taurianova, del Polo Museale di Soriano Calabro, dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, dellaConsulta delle Associazioni di Taurianova, del Festival Bella Via del Messico, della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria, di Calabria Straordinaria.