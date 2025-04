A Scuola di Legalità: l’Arma dei Carabinieri incontra gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Sofia Alessio – Contestabile – Monteleone – Pascoli” di Taurianova

Sono terminati gli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con l’istituto Comprensivo “F. Sofia Alessio – N. Contestabile – A. Monteleone – G. Pascoli”, nell’ambito dell’impegno a diffondere la “Cultura della Legalità” e sensibilizzare i più giovani su tematiche di grande attualità come può esserlo la violenza di genere e durante le quali i Carabinieri hanno fatto riferimento agli strumenti di tutela che possono essere attivati tempestivamente dalle vittime e all’importanza di denunciare ogni forma di violenza o di vessazione. Sono stati trattati, inoltre, altri fenomeni di devianza giovanile e particolare attenzione è stata dedicata al bullismo e cyberbullismo nonché all’uso consapevole dei social networks e dei pericoli che possono derivare da un’incontrollata navigazione sul web; materie in cui l’Arma dei Carabinieri è da sempre in prima fila per prevenire condotte rischiose. Alla presenza dei docenti, oltre 250 alunne ed alunni hanno avuto modo di interfacciarsi con i militari dell’Arma che con un linguaggio chiaro e con esempi concreti, aderenti alla fascia di età degli interlocutori, hanno affrontato temi di primaria importanza finalizzati a stimolare nei giovani, adulti del domani, un consolidato senso civico e a metterli in guardia dai tranelli e dai pericoli della società moderna. Gli incontri si sono tenuti nel mese di marzo e precisamente giorno 13 e 14 presso i plessi di Scuola Primaria “A. Monteleone” e “F. Sofia Alessio”, giorno 18 e 20 presso i plessi di Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Contestabile” e “G. Pascoli”. Sono intervenuti il Tenente Domenico Pio ROMA, il Luogotenente Salvatore BARRANCO e il Mar. Ord. Lucrezia FICO, appartenenti alla Compagnia dei Carabinieri di Taurianova. La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Taurianova, Dott.ssa Maria Concetta MUSCOLINO, da sempre sensibile a tali iniziative con lo scopo di promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle Istituzioni nei giovani studenti, ha indiscutibilmente segnato un ulteriore tassello nel percorso di formazione e legalità privilegiato dall’Istituto, stimolando un dialogo diretto con i rappresentanti dell’Arma che invitasse alla riflessione poiché è proprio a partire dai banchi di scuola che si comincia a sostenere questi ideali riconoscendo l’importanza di chi lavora ogni giorno per la sicurezza e la giustizia nella società.