A Roma domani la cerimonia dei Comuni Plastic Free 2026, premiate 141 amministrazioni virtuose

Domani, sabato 14 marzo alle ore 9, presso il Teatro Olimpico di Roma, si terrà la cerimonia nazionale di premiazione dei Comuni Plastic Free 2026, promossa da Plastic Free Onlus, associazione impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica e oggi presente in oltre 40 Paesi, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, con il videomessaggio del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, del Presidente ANCI Gaetano Manfredi e con l’intervento del Presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, insieme al fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano.

Nel corso dell’evento saranno premiate 141 amministrazioni comunali, valorizzando chi si è adoperato per politiche concrete di tutela ambientale, per la gestione virtuosa dei rifiuti e per le azioni di contrasto all’abbandono della plastica, contribuendo a diffondere buone pratiche e una gestione sempre più sostenibile dei territori. A ogni Comune sarà assegnato un livello di virtuosità rappresentato da 1, 2 o 3 tartarughe, fino alla massima onorificenza delle “3 tartarughe gold”, destinata agli enti che si sono distinti in modo esemplare.

Giunto alla quinta edizione, l’evento di premiazione dei “Comuni Plastic Free” si svolge con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Roma Capitale.

La cerimonia riunirà amministratori locali, volontari e referenti dell’associazione, offrendo un momento di incontro e confronto sulle buone pratiche ambientali e sulle sfide future legate all’inquinamento da plastica. Nel corso dell’evento sono previsti anche approfondimenti scientifici sulle conseguenze delle micro e nanoplastiche sulla salute umana, con l’intervento del prof. Ennio Tasciotti, direttore scientifico di Plastic Free Onlus e professore ordinario presso l’Università San Raffaele di Roma, che illustrerà la ricerca promossa dall’associazione sulla presenza di queste particelle nel cervello umano.