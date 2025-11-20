A Reggio Calabria professoressa presta il primo soccorso a un ragazzo colto da malore finché non sono arrivati i sanitari del 118

Un intervento rapido, responsabile e carico di umanità ha trasformato un momento di apprensione in un esempio di solidarietà e professionalità. È quanto accaduto durante una celebrazione eucaristica, dove un minore ha avuto un malore improvviso. Tra i presenti, la professoressa Teresa Contestabile non ha esitato un istante: pur fuori dall’orario di servizio, si è avvicinata e ha prestato il primo soccorso, contribuendo a tranquillizzare i presenti e ad assistere il ragazzo fino all’arrivo dei sanitari. L’episodio, prontamente segnalato dai genitori è diventato motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica. La segnalazione ha raggiunto la dirigenza, che ha espresso un immediato e sentito apprezzamento nei confronti dell’insegnante.



In una comunicazione formale indirizzata sia al genitore sia alla docente, la dirigente scolastica Dott.ssa Serenella Corrado ha quindi voluto riconoscere pubblicamente il valore dell’intervento: «Desidero esprimere un particolare apprezzamento – scrive – alla prof.ssa Teresa Contestabile, stimata professionista dalle riconosciute doti umane e civili, per la prontezza, il senso di responsabilità e la sensibilità dimostrati nel prestare il primo soccorso al minore. Il gesto rappresenta un esempio di elevata sensibilità, unita a una profonda condotta umana e civile, che onora la nostra comunità scolastica». Il ringraziamento, rivolto anche al genitore che ha segnalato l’episodio, sottolinea quanto la collaborazione tra famiglie e scuola sia fondamentale per riconoscere e valorizzare comportamenti esemplari come quello della docente.



L’intervento della professoressa Contestabile non nasce dal caso. Fa invece parte di un contesto scolastico in cui la formazione al primo soccorso e alla gestione delle emergenze è da anni una priorità assoluta e l’investimento dell’Istituto in questo settore è costante grazie alla regolare erogazione di corsi mirati per docenti e personale ATA, in collaborazione con associazioni e enti specializzati nel primo soccorso. Grazie a questo coordinamento, gli insegnanti non solo ricevono le competenze necessarie, ma vengono indirizzati con cura verso percorsi specifici, affinché possano formarsi adeguatamente.



Di fronte alle parole di elogio, la prof.ssa Contestabile ha voluto a sua volta sottolineare il ruolo della dirigenza nel rendere possibile un aggiornamento così accurato per ciò che concerne il primo soccorso. La docente ha quindi espresso “profonda gratitudine alla dirigente”, riconoscendole la capacità di individuare le figure più adatte alla formazione e di mantenere alto il livello di attenzione su un tema tanto delicato.



Il caso della docente diventa così l’occasione per evidenziare uno degli aspetti più virtuosi dell’Istituto: la cura costante per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza. In un’epoca in cui la scuola è chiamata sempre di più a rispondere non solo a esigenze educative ma anche a emergenze impreviste, poter contare su personale formato, attento e motivato rappresenta un valore inestimabile. Tale gesto, ricco di senso civico e responsabilità, non è rimasto inosservato. È diventato un simbolo di ciò che la scuola rappresenta ogni giorno: un ambiente in cui competenza, umanità e formazione si intrecciano, dando vita a un servizio educativo che va ben oltre le aule di scuola, caratterizzato da una comunità educante solidale.