A Reggio Calabria costituito il Comitato a difesa per il No al referendum sulla giustizia

Anche a Reggio Calabria, sull’onda di analoghe e numerose iniziative in corso nelle principali città italiane, nasce il Coordinamento territoriale del Comitato a difesa della Costituzione per il NO al referendum.

L’iniziativa verrà ufficialmente presentata alla cittadinanza, insieme alle prime iniziative in programma, martedi 16 dicembre alle ore 17.30 a Palazzo Sarlo, presso la sala conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea.

“La nascita del coordinamento territoriale reggino per il NO alla riforma costituzionale della giustizia è solo il punto di arrivo di una serie di riflessioni che molti colleghi, e in particolar modo i più giovani, stanno maturando in senso sempre più critico verso una riforma che mira in realtà ad obiettivi molto diversi da quelli sbandierati” ha affermato il coordinatore Giuseppe Lombardo, già procuratore aggiunto presso la procura della repubblica di Reggio Calabria, affermando poi che “il nostro obiettivo è però quello di uscire dalle aule di tribunale e coinvolgere la società civile, cercando di arginare i luoghi comuni e le fake news che stanno dando a chi voterà ai referendum una rappresentazione falsata della realtà”.

Gli altri componenti del coordinamento territoriale sono Antonella Stilo, presidente della seconda sezione civile del tribunale di Reggio Calabria; Letterio De Domenico, pubblico ministero presso il tribunale di Palmi, cui è stato affidato anche il ruolo di vicecoordinatore; Chiara Greco, sostituta procuratrice presso il tribunale di Reggio Calabria e Antonio Salvati, giudice del lavoro presso lo stesso tribunale reggino.

Sono poi stati nominati collaboratori esterni Cristiana Maria De Pasquale, giudice civile presso il tribunale di Reggio Calabria, Davide Lucisano, Marika Mastrapasqua e Giulia Scavello della Procura della Repubblica reggina.