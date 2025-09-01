A Polistena si celebra il 10° anniversario di attività della “Libera Università di Polistena”
Set 01, 2025 - redazione
Si celebera il 10° Anniversario di Attività della Libera Università di Polistena (Polo didattico delle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele di Roma).
Il Programma
Sabato 6 – Ore 19.30 – Corte Palazzo Avati: Saluti di Benevento – Ore 21.00 – Aula Esami Pegaso: Gran Buffet Dolce e Salato e Beverage – Ore 22.00 – Corte interna: Spettacoloso Musicale con Gabriele Laponte e Rockin’ Band.