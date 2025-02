A Polistena nasce “EasyGO! – Vite in Movimento”: diamo vita ai giorni!

Prenderà il via il prossimo 3 febbraio il progetto “EasyGO! Vite in Movimento”, promosso

dall’Associazione Il Samaritano ODV e cofinanziato dal Settore Politiche Sociali della Città Metropolitana

di Reggio Calabria nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la selezione di progetti e interventi a sostegno delle persone anziane. A sostenere la realizzazione del progetto anche il contributo donato dal Comitato Feste Santa Marina Vergine e finalizzato all’attivazione di una borsa lavoro dedicata al servizio di Taxi Sociale.

L’iniziativa rappresenta una risposta concreta e innovativa alle necessità di una popolazione anziana

sempre più fragile e spesso dimenticata. Il titolo del progetto racchiude una profonda riflessione sul senso del movimento e della facilità di accesso, elementi fondamentali per il benessere e l’inclusione sociale. Non si riferisce solo alla mobilità fisica, ma alla possibilità di abbattere barriere materiali e culturali che limitano la partecipazione degli anziani alla vita comunitaria. “Vite in Movimento” è un richiamo a quella dinamicità che può ancora caratterizzare la terza età, quando le giuste opportunità e strumenti permettono di superare l’isolamento, valorizzare le relazioni e contribuire attivamente alla società.

In una realtà come la nostra, segnata da un progressivo invecchiamento della popolazione e da una

frammentazione delle reti sociali tradizionali, è necessario ripensare il modo in cui gli anziani vivono il

territorio e il loro ruolo nella comunità. Non è solo una questione di assistenza, ma di dignità e di

riconoscimento. Il progetto “EasyGO! Vite in Movimento” risponde a questa esigenza combinando

interventi che uniscono servizi pratici, come il Taxi Sociale, ad attività che promuovono il protagonismo

culturale e sociale degli anziani, come seminari tematici, percorsi di alfabetizzazione digitale e l’innovativa

azione “Memoria Digitale”. Quest’ultima, in particolare, intende raccogliere e raccontare storie e

testimonianze degli anziani, trasformandoli in veri e propri custodi del patrimonio immateriale del territorio.

Don Pino Demasi, presidente de Il Samaritano, spiega così la visione che ha guidato l’associazione:

“La nostra comunità sta vivendo un profondo cambiamento demografico e sociale, in cui gli anziani spesso si

trovano a vivere situazioni di isolamento e vulnerabilità. Con il progetto ‘EasyGO!’ vogliamo restituire agli

anziani la possibilità di muoversi, di raccontarsi, di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale. Non è solo un progetto di servizi, ma un percorso che rimette in moto relazioni umane e di comunità. Negli anni Il Samaritano ha lavorato con grande impegno per sostenere i minori e le famiglie, affrontando sfide come la povertà educativa e l’inclusione sociale. Ma non abbiamo mai dimenticato e abbandonato gli anziani del nostro territorio, perché crediamo fermamente che una comunità si possa definire tale solo se riesce a prendersi cura di tutti, senza lasciare nessuno indietro. Anziani, famiglie, giovani: il nostro obiettivo è costruire legami forti e solidali che possano fare la differenza.”

“EasyGO!” è quindi molto più di un progetto di assistenza: è un percorso culturale, sociale e umano

che si propone di rimettere in movimento non solo le persone, ma anche i legami intergenerazionali e le

dinamiche di comunità. L’Associazione Il Samaritano, grazie anche al contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, conferma il proprio impegno per la tutela e la valorizzazione di una fascia di popolazione che merita attenzione e rispetto.