A Palermo 2 arresti per furto aggravato in due distinte operazioni dei Carabinieri

PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo a Palermo, nell’ambito di una strutturata strategia volta alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa, hanno tratto in arresto, in due distinte circostanze, un 34enne e un 74enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine per furto aggravato. Il primo intervento, eseguito dai militari della Stazione Crispi, è il frutto di mirati servizi predisposti per arginare i delitti ai danni delle attività produttive. L’operazione ha permesso di arrestare in flagranza un giovane palermitano con precedenti specifici che è stato bloccato dai carabinieri, mentre si allontanava da un esercizio commerciale con 42 capi di vestiario, per un valore stimato di circa 1.000 euro. La seconda attività è stata condotta dai militari della Stazione di Partanna Mondello, coadiuvati da personale tecnico specializzato Enel. L’accertamento ha portato all’arresto di un esercente di 74 anni, recidivo per furto aggravato di energia elettrica. Durante l’ispezione presso l’attività commerciale dell’indagato, il misuratore di energia è stato sottoposto a verifica tramite banco di prova; i tecnici hanno così riscontrato una sofisticata manomissione. Nello specifico, l’uomo aveva introdotto forzatamente dei liquidi conduttori nell’involucro del dispositivo, provocando un malfunzionamento mirato del sistema volto ad azzerare il conteggio dei consumi elettrici, danno quantificato all’ente pubblico di circa 2500 euro.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi i provvedimenti restrittivi, disponendo per i soggetti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

