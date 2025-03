A Palazzo San Giorgio la consegna del “Premio 8 Marzo”, il sindaco Falcomatà: “Insignite otto donne che sono un esempio per la comunità”

Nel corso della cerimonia il primo Cittadino insieme ad altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale ha consegnato le benemerenze nell’ambito della manifestazione giunta alla sua quarta edizione

Si è svolta presso una gremita “Sala dei Lampadari” di Palazzo San Giorgio la cerimonia per la quarta edizione del “Premio 8 Marzo”, riconoscimento istituito dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria per onorare donne che si sono distinte nei loro ambiti di appartenenza per qualità umane, professionali e culturali.

A consegnare le benemerenze sono stati il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessora alle Pari opportunità Anna Briante, l’assessora Lucia Nucera, il vicesindaco Paolo Brunetti, l’assessore Franco Costantino, i consiglieri Giuseppe Marino e Giovanni Latella e il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha evidenziato l’importanza del riconoscimento: “Il Premio Otto Marzo è una benemerenza cittadina che l’Amministrazione riconosce a donne che si sono distinte nei loro campi, dal lavoro alle professioni, allo sport, al sociale e alla cultura. Un riconoscimento a chi, con sensibilità, intuizione e impegno, contribuisce alla crescita della nostra città”. Il primo Cittadino ha inoltre sottolineato l’obiettivo dell’iniziativa: “Vogliamo che questo premio sia un esempio per tutti i cittadini, un segnale che nel nostro territorio si possono costruire cose positive se si lavora insieme, con senso di comunità e condivisione”. A chiudere il suo intervento, un auspicio per il futuro: “Il nostro obiettivo è tracciare un percorso che possa germogliare, affinché si possa credere nella nostra città e nel suo futuro”.

L’assessora alle Pari opportunità Anna Briante ha espresso la propria soddisfazione: “Oggi sono particolarmente felice di questa iniziativa. Io credo molto nelle donne: investire sul futuro significa puntare su di loro”. Ha poi anticipato un’importante novità: “A livello nazionale abbiamo discusso se modificare il nome della delega alle Pari opportunità, per renderla ancora più inclusiva e rappresentativa delle esigenze attuali, parlando più in generale di parità di genere e non discriminazione”. In chiusura del suo intervento Anna Briante ha annunciato due importanti appuntamenti: “Il prossimo 11 marzo firmeremo la Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport, promossa da Soroptimist e Assist. È importante garantire a tutte le bambine e ragazze l’accesso allo sport in condizioni di parità”. “Il 16 marzo ospiteremo una raccolta antologica curata da 17 scrittrici tra Reggio e Messina, in un ideale ponte tra Calabria e Sicilia. Un progetto culturale che valorizza la scrittura femminile del nostro territorio. Da oggi in poi avete una responsabilità in più. Un premio non deve essere solo un riconoscimento, ma anche un impegno per il futuro e per una maggiore responsabilità sociale”.

La cerimonia del “Premio 8 Marzo” ha rappresentato un momento di celebrazione del talento e dell’impegno femminile nella comunità reggina, ponendo l’accento sul ruolo determinante delle donne nel progresso sociale e culturale della città.

Tutte le premiate hanno espresso pieno sostegno a “Reggio Capitale della Cultura” con consapevolezza e convinzione che la città abbia compiuto un importante salto di qualità nel sapersi riconoscere comunità in valori da radici antiche che vanno declinati nel presente per un futuro ed un orizzonte in cui la cultura sia pilastro della nostra architettura sociale, economica ed umana.

L’Amministrazione Comunale, nel ringraziare gli intervenuti, ha rinnovato l’impegno per la promozione della parità di genere e dell’inclusione sociale attraverso percorsi sempre più condivisi e partecipati che rendano protagoniste le nostre concittadine nel loro essere semplicemente e straordinariamente Donne ogni giorno.

Le premiate e le motivazioni



Gabriella Andriani – Valente professionista reggina, la cui carriera si è contraddistinta per la capacità di coniugare l’impegno pubblico con una visione profondamente attenta e sensibile alle dinamiche sociali, politiche e culturali della società. La sua dedizione e il suo impegno le hanno consentito di svolgere un ruolo cruciale nel contribuire alla crescita e al benessere della comunità. Brillante analista delle dinamiche sociali del territorio, ha sempre dimostrato una rara capacità di comprendere le necessità, le sfide e le potenzialità del nostro territorio e del suo contesto sociale.

Lucia Lojacono – Direttrice del Museo Diocesano di Reggio Calabria ha saputo, con la sua visione e il suo impegno costante, promuovere la bellezza e la storia del nostro territorio. La sua attività, unita alla passione per la valorizzazione della cultura locale, si è tradotta in numerosi eventi di alto livello, che hanno arricchito la scena culturale reggina e attratto visitatori da ogni parte. Incarna l’essenza di una personalità che ha saputo coniugare la sua preparazione professionale con un amore sincero per la nostra città, facendo di Reggio Calabria un centro di promozione culturale di grande rilievo.

Claudia Musolino – Eccellenza nel campo delle professioni sanitarie, farmacista e dirigente di Federfarma, il suo impegno al servizio del territorio l’ha portata alla promozione della dermocosmesi per pazienti oncologici. Attraverso la sua attività costante e la sua dedizione, ha contribuito in modo significativo al miglioramento della salute e del benessere delle donne, facendo della sua professione un atto di amore e responsabilità verso la comunità. Con la sua attività ha consolidato l’idea che la Farmacia è un luogo di cura in cui il paziente può affidarsi, condividendone difficoltà e bisogni. Per il suo impegno quotidiano nel migliorare la vita delle persone rappresenta un modello di dedizione e professionalità che merita di essere celebrato.

Rosy Perrone – Professionista reggina, da sempre impegnata in ambito sociale, è stata tra le prime donne a ricoprire ruoli di vertice nel campo sindacale. Ha saputo coniugare il suo impegno con una profonda dedizione alla promozione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, affrontando con determinazione le sfide del cambiamento nel mondo del lavoro. Ha sempre mostrato un forte spirito di cittadinanza attiva e partecipazione, contribuendo in modo significativo alla costruzione di una comunità più solidale, inclusiva e propositiva, promuovendo numerose iniziative volte al benessere collettivo e per la cultura del dialogo e della cooperazione tra le diverse realtà sociali e istituzionali.

Angela Polimeni – Professionista di Hermes, è punto di riferimento imprescindibile per l’attività dell’Amministrazione Comunale. Esperta di visual design, lavoratrice silenziosa e insostituibile, svolge la sua attività con dedizione, al servizio della comunità. Il suo impegno costante si traduce in un apporto fondamentale al corredo grafico dell’Ente, ma anche per la realizzazione di prodotti grafici di promozione territoriale e culturale. Grazie alla sua creatività e alle sue competenze professionali, le iniziative comunicative promosse dal Comune di Reggio Calabria contribuiscono in modo significativo a dare lustro e visibilità alla città, rendendo il suo lavoro una risorsa di inestimabile valore per la collettività.

Dina Porpiglia – Architetto e Capo delegazione del FAI di Reggio Calabria, con la sua intensa attività professionale testimonia un continuo processo di crescita e innovazione al servizio della città, contribuendo significativamente alla valorizzazione del suo patrimonio culturale, alla promozione del territorio e delle sue eccellenze ed al miglioramento della qualità della vita urbana grazie alla sua costante dedizione per il benessere della sua città e della sua comunità. La sua visione e il suo esempio ispirano e motivano tutti coloro che, come lei, sono impegnati a costruire una narrazione positiva della città, valorizzando il suo inestimabile patrimonio ambientale, storico e culturale.

Katia Romeo – Cestista, allenatrice benemerita della FIP, medaglia al merito sportivo e formatrice con oltre vent’anni di esperienza, ha creato una realtà solida e riconosciuta nel panorama calabrese, contribuendo anche alla crescita del movimento femminile nel mondo del Basket. Prezioso riferimento per generazioni di cestisti reggini che sotto il canestro hanno imparato il valore del rispetto delle regole, degli avversari e di se stessi. Grazie al suo lavoro, numerose atlete hanno avuto l’opportunità di eccellere, raggiungendo i più alti livelli del basket italiano ed arrivando anche a rappresentare la maglia azzurra.

Vincenza Votano – Responsabile provinciale del programma di PAM Italia AC. Reggio Calabria, si è distinta per il suo impegno e la sua dedizione nella promozione della salute delle donne. Con una solida esperienza manageriale, ha saputo pianificare, organizzare e gestire eventi di screening senologico gratuito per le donne del territorio metropolitano, garantendo l’accesso a servizi di prevenzione essenziali. Ha svolto un importante lavoro di sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della prevenzione. Il suo impegno ha fatto la differenza nella vita di molte donne.