A Oppido Mamertina la manifestazione “Together for peace in Gaza”

Domenica 1 Giugno si è svolta in Oppido Mamertina la manifestazione pubblica di protesta contro il genocidio perpretato a Gaza dall’esercito israeliano e per affermare il valore della pace. Manifestazione denominata TOGETHER FOR PEACE IN GAZA e voluta e organizzata dalle associazioni oppidesi, con in testa Auser, con il patrocinio dall’Amministrazione Comunale e la partecipazione di S.E il vescovo della diocesi Oppido-Palmi Mons. Giuseppe Alberti.

Per il corso principale di Oppido, con le bandiere e gli striscioni a sostegno della causa palestinese, hanno sfilato in testa le bambine e i bambini delle scuole, delle associazioni sportive, delle azioni cattoliche, della banda musicale. Numerose le associazioni del territorio: Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Laureana di Borrello, Siderno, Polistena, Delinuova-Gioia – Rosarno; Associazione di promozione sociale di San Giorgio Morgeto; Emergency Polistena ed una nutrita rappresentanza della comunità islamica locale, i cui rappresentanti hanno espresso grande commozione per la partecipata iniziativa e sentimenti di ringraziamento e affetto per la nostra città.

Presenti numerosi Sindaci (Scido, Cosoleto, Varapodio, Polistena, Cinquefrondi, San Ferdinando, Gioia Tauro, Giffone, San Giorgio Morgeto, Santa Cristina d’ Aspromonte).

La marcia è stata scandita da interventi di ferma denuncia dei soprusi e delle violenze dell’esercito israeliano ai danni dei cittadini inermi di Gaza che hanno provocato la morte di 60.000 persone, tutte vittime civili tra cui donne, bambini e anziani. Si sono ancora susseguiti durante il corteo altri interventi e lette alcune poesie scritte da poeti arabi molto toccanti.

Il corteo si è concluso in piazza Regina Margherita con gli interventi di Enzo Infantino, attivista ed esperto della questione palestinese, del medico palestrinese Akraam Zurha e del Sindaco di Oppido Giuseppe Morizzi che ha rivolto i saluti istituzionali e ribadito la condanna verso il genocidio a Gaza, chiamando a intervenire il Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia, Presidente di Città degli Ulivi, il quale ha espresso vivo apprezzamento per la manifestazione.

In conclusione i ragazzi del gruppo LMC hanno allestito uno stand con aperitivi e musica finalizzato alla raccolta fondi per la Palestina.

Ieri Oppido Mamertina è stata la città ospitante delle migliori sensibilità della società civile e partecipativa dell’intero territorio, motivo di grande soddisfazione per le Associazioni organizzatrici e per l’Amministrazione Comunale ma, cosa più importante, ha messo al centro l’essere umano e ha evidenziato che l’affermazione e il rispetto dei valori e dei diritti umani, viste le numerosissime e variegate presenze (tanto da far dire a qualcuno che tante non si erano mai viste a Oppido per manifestazioni simili), risultano elementi aggreganti oltre ogni barriera ideologica, di partito, di fede religiosa e culturale sulla base dei quali è possibile costruire una società più giusta e civilmente avanzata per il presente e per il futuro delle prossime generazioni.

Si ringraziano Oppido Annunziata , Mamertina TV , Mirko De Maio e Tommaso Cutrì per le riprese.