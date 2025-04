A Claudio Cerasa la cittadinanza onoraria del comune di Giuliana

PALERMO (ITALPRESS) – Claudio Cerasa, giornalista di origini palermitane e da 10 anni direttore del quotidiano Il Foglio, è cittadino onorario di Giuliana, borgo medievale in provincia di Palermo.

La cerimonia del conferimento della cittadinanza onoraria si è svolta nella splendida cornice del Castello Federico II di Giuliana alla presenza del sindaco Francesco Scarpinato, del suo vice Pietro Quartararo e del presidente del consiglio Comunale Enzo Grimaldi. E’ stata una cerimonia ricca di emozioni che per un intero pomeriggio ha riportato Claudio Cerasa nei luoghi della sua infanzia: la mamma Anna Maria Rizzuto è proprio originaria di Giuliana e da piccolo Claudio ha passato le sue estate proprio in questi territori.

Una cerimonia sobria con interventi toccanti che hanno illuminato i momenti più significativi della carriera del direttore de Il Foglio, e si sono soffermati anche sulle emergenze: collegamenti, sviluppo, spopolamento, nuove opportunità offerte anche con le contemporanee connessioni digitati, richieste sempre più insistenti di centinaia di famiglie straniere che hanno scelto questi luoghi come Giuliana, Chiusa Sclafani, Sambuca di Sicilia, Palazzo Adriano e Bisacquino come mete di vacanze e di residenza definitiva. Un boom che continuerà in futuro e che può cambiare il volto di un territorio consentendo a decine di giovani di ritornare nella propria terra e ritornare a fare gli artigiani, i contadini cercando un proprio futuro tra i confini domestici e già sperimentati.

L’incontro è stato coordinato dal direttore dell’agenzia Italpress Gaspare Borsellino e valorizzato da una straordinaria lectio magistralis del direttore del Foglio che è arrivata fino ai confini delle opportunità offerte dell’uso dell’intelligenza artificiale, anche per valorizzare Giuliana e i suoi territori, oltre che il giornalismo e tutto lo scenario mondiale.

La cerimonia si è conclusa con la presentazione del volume di Giuseppe Cerasa, papà di Claudio e giornalista di lungo corso per oltre 40 anni a Repubblca, “Sipario siciliano” pubblicato due mesi fa da Nino Aragno editore, già candidato al premio Strega e attualmente in corsa per i premi Campiello e Viareggio.

Assieme a Giuseppe Cerasa, autore del volume e direttore delle Guide di Repubblica, ha portato la sua testimonianza l’ex questore Francesco Accordino, già dirigente della sezione omicidi della squadra mobile di Palermo, uno dei protagonisti del volume. Uno dei protagonisti della lotta alla mafia.

– foto Italpress, da sinistra il sindaco Francesco Scarpinato ed il giornalista Claudio Cerasa –

