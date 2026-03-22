A Cittanova, nel giorno dei funerali di Totò Caruso, si è fermata un’intera comunità.

di Luigi Longo

Una partecipazione immensa, composta e sincera: c’era tutta la città, ma non solo. Tantissime persone sono arrivate da tutta la provincia di Reggio Calabria, segno evidente dell’affetto e della stima che circondavano lui e la sua famiglia.

Totò, scomparso a soli 44 anni, era un uomo conosciuto e benvoluto. La sua morte ha scosso profondamente le coscienze, lasciando un vuoto difficile da colmare. Una perdita annunciata, è vero, a causa di una malattia gravissima e purtroppo incurabile, ma non per questo meno dolorosa.

Ha lottato con tutte le sue forze, affrontando cure e speranze tra Padova, Reggio Calabria e Catanzaro, senza mai arrendersi. Era convinto di poter vincere quella battaglia, di poter sconfiggere quel male. Ma, nonostante il coraggio e la determinazione, la malattia ha avuto il sopravvento.

Oggi resta il ricordo di un uomo che ha combattuto fino all’ultimo, circondato dall’amore della sua gente.