A Cittanova il ricavato del Black Friday del centro estetico “Dolcevita” è devoluto a progetti locali di solidarietà

È tempo del Black Friday e in un piccolo paese della Calabria, Cittanova, c’è un centro estetico, “Dolcevita “, che opera da tanti anni con passione e professionalità.

Dolcevita non si occupa solo di bellezza: attraverso il coinvolgimento dei suoi tanti clienti, si impegna in progetti mirati al sociale

Sono già quattro anni che Dolcevita sviluppa il Black Friday Solidale. L’obiettivo non è seguire un meccanismo commerciale standard, ma creare un progetto vero, un segno e un messaggio per la comunità. Un messaggio rivolto soprattutto ai ragazzi e ai giovani, per trasmettere valori di attenzione, cura e generosità.

L’idea è semplice ma potente: durante il periodo del Black Friday, parte del ricavato dei trattamenti e dei prodotti acquistati è devoluta a progetti locali di solidarietà,

“Vogliamo dimostrare che la bellezza può avere un significato più profondo – spiega Loredana, titolare del centro estetico– ogni trattamento, ogni prodotto acquistato, diventa un gesto che unisce benessere personale e sostegno alla comunità. È questo il vero senso del nostro Black Friday Solidale: fare la differenza, insieme, con consapevolezza “

E anche quest’anno, dal 25 al 29 novembre , ci sarà un nuovo appuntamento con il Black Friday Solidale Dolcevita, un nuovo progetto da realizzare insieme per la comunità!