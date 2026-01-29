A causa di un mezzo pesante è temporaneamente chiuso al traffico il tratto della A2 in direzione Fisciano
Gen 29, 2026 - redazione
A causa di un mezzo pesante intraversato, è temporaneamente chiuso al traffico il tratto della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ in direzione Fisciano, in prossimità del km 269,000, tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza.
Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso stradale, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.