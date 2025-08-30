A Cardeto l’incontro pubblico “Europa e Sviluppo dei Territori” con la partecipazione dell’europarlamentare Giusi Princi

Si terrà oggi, sabato 30 agosto, alle ore 18:00, in Piazza De Nava a Cardeto (Reggio Calabria) l’incontro pubblico “Europa e Sviluppo dei Territori”, un importante momento di confronto e dialogo sui rapporti tra Unione Europea, istituzioni locali e comunità.

L’evento, promosso dalla Pro Loco di Cardeto, vedrà la straordinaria partecipazione dell’europarlamentare Giusi Princi.

L’iniziativa intende rafforzare il dialogo tra Europa e territori, offrendo ai cittadini e agli amministratori strumenti concreti per una partecipazione attiva e consapevole alle politiche comunitarie. Durante l’incontro sarà presentato il servizio “Europa a casa”, fortemente voluto dall’On. Giusi Princi per aggiornare mensilmente tutti gli stakeholder (Enti, Associazioni, Ordini, Giovani, Imprese) sulle opportunità di finanziamento promosse dall’Unione europea con azioni di accompagnamento alla progettazione.

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure di rilievo del panorama politico e amministrativo, con l’obiettivo di analizzare strumenti, opportunità e prospettive per favorire la crescita dei territori attraverso le politiche europee.

Interverranno per i saluti istituzionali: Avv. Daniela Arfuso, Sindaco del Comune di Cardeto; Dott. Domenico Romeo, Sindaco di Calanna e Consigliere Metropolitano; Dott. Michele Spadaro, Sindaco di Laganadi e Presidente dei Sindaci dell’Area dello Stretto.

La sessione tecnica sarà affidata all’Avv. Valentina Marciano e all’Ing. Stefano Infantino, con la presentazione del portale www.europaacasa.eu dedicato ai bandi europei, strumento operativo per favorire l’accesso a risorse e opportunità comunitarie.

Chiuderà i lavori l’intervento della Dott.ssa Giuseppina Ierace, Presidente Regionale EPLI, con una riflessione sul tema “Le comunità locali come laboratori di innovazione sociale e sviluppo sostenibile”. A moderare l’incontro la giornalista Anna Foti.