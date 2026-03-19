A Cagliari, fiumi di lacrime per la morte del cavaliere Salvatore Scriva originario di Taurianova

Cagliari, addio al cavaliere Salvatore Scriva

Scrittore e volontario della Protezione Civile, era un volto noto e stimato in città

Cagliari commossa per la scomparsa improvvisa del cavaliere Salvatore Scriva, figura conosciuta e apprezzata ben oltre i confini del suo quartiere. La notizia della morte ha iniziato a circolare rapidamente, lasciando sgomenti tutti quellli che hanno avuto la fortuna di incontrarlo.

Scriva si è spento all’improvviso, lasciando la moglie Susanna, il figlio Giuseppe e i familiari, ai quali in queste ore si stringe l’intera comunità cittadina. I funerali sono stati fissati nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria.

Una vita tra cultura e impegno civile

Cavaliere, onorificenza ricevuta per i suoi meriti, Salvatore Scriva era conosciuto non solo per la sua attività di scrittore, ma anche per il costante impegno al servizio degli altri.

Da anni infatti collaborava attivamente con la Protezione Civile, partecipando in prima linea alle attività di supporto e assistenza alla popolazione, soprattutto nei momenti di emergenza. Un impegno silenzioso, lontano dai riflettori, che gli aveva guadagnato la stima sincera di colleghi e cittadini.

Parallelamente coltivava la passione per la scrittura.

Il ricordo della città

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando da ogni parte di Cagliari. Chi lo conosceva lo descrive come una persona generosa, disponibile e profondamente legata alla comunità.

Non era raro incontrarlo durante eventi culturali o iniziative di volontariato, sempre pronto a offrire il proprio contributo. La sua figura rappresentava un punto di riferimento per molti, un esempio di dedizione civica e amore per la propria terra.

Un’eredità che resta

La scomparsa di Salvatore Scriva lascia un vuoto difficile da colmare.

Cagliari oggi lo saluta con rispetto e commozione, consapevole di perdere non solo un uomo, ma una presenza autentica, capace di unire perciò cultura e solidarietà in un’unica, preziosa testimonianza di vita.

Cagliari, addio al cavaliere Salvatore Scriva: il ricordo di Elisabetta Caredda

“Quante chiacchierate per condividere le nostre tematiche e battaglie di sensibilizzazione sul fronte sanitario! Salvatore, amico e anni addietro un collega di lavoro presso il Consiglio regionale. Una persona sincera, disponibile e buona. Lo era con tutti. Oltre alle politiche di sensibilizzazione ambientale, che erano parte della sua carriera professionale, era inoltre dedito ad occuparsi e seguire le tematiche sanitarie e delle politiche sociali, dedito a seguire i problemi della Comunità. Una persona che si distingueva per la sua cordialità e disponibilità verso il prossimo. Diversi sono stati i riconoscimenti che ha ricevuto Salvatore; il più recente, nel mese di dicembre 2025, Salvatore Scriva è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Titolo che ha premiato il suo impegno professionale e il servizio alla collettività. Grazie per tutto il tempo che mi hai dedicato, grazie del tuo sostegno e amicizia sincera. Ti voglio ricordare così, persona solare, positiva e sempre col sorriso”.

(Fonte cagliarinews.it)