A Bova Marina sabato si parla di “Battaglie di libertà” con Zavettieri e Kostner

Un appuntamento da non perdere per riflettere sui temi della libertà, della giustizia sociale e del ruolo delle Istituzioni nella storia del nostro Paese. Sarà presentato sabato 26 luglio alle ore 18,00 presso l’IRSSEC a Piazza Municipio di Bova Marina, il libro “Battaglie di libertà, tra politica, istituzioni e lotte sociali”, scritto dal giornalista Francesco Kostner che dialoga con il politico Saverio Zavettieri. All’incontro aperto al pubblico e moderato dal giornalista Silvio cacciatore, saranno presenti gli autori che condivideranno il senso e la genesi del loro lavoro. Insieme agli autori, saranno presenti il commissario della Fondazione Grecanica Nino Spirlì, l’avvocato ed ex parlamentare Demetrio Battaglia, l’assessore regionale Giovanni Calabrese, il magistrato Alberto Cisterna, il responsabile dell’Osservatorio Carceri U.C.P. Gianpaolo Caranzariti e l’ingegnere Andrea Cuzzocrea.

Un’occasione per dialogare con autorevoli esponenti del mondo politico, giuridico e culturale, partendo dalle pagine di un libro che racconta battaglie, ideali e impegno civile.

L’incontro si concluderà con un dialogo aperto con il pubblico, per favorire confronto, domande e riflessioni condivise sui temi affrontati nel libro.