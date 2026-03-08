8 MARZO – La donna nello sport: forza, rispetto e speranza. Il messaggio di Angela Principato della ASD Polisportiva Tabitha

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Presidente Angela Principato dell’ASD Polisportiva Tabitha desidera rivolgere un pensiero di gratitudine, riconoscenza e profonda stima a tutte le donne che ogni giorno, con impegno e dedizione, contribuiscono a rendere più giusta, più solidale e più umana la nostra società.

La Polisportiva Tabitha, che opera da anni nel tessuto sociale della città di Reggio Calabria, nasce e cresce all’interno del Sistema A.C.U. – Azione Cristiana Umanitaria, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri. La nostra realtà sportiva si ispira ai valori cristiani e al principio che lo sport non sia soltanto competizione, ma prima di tutto educazione, rispetto, solidarietà e crescita della persona.

Lo sport rappresenta infatti uno dei luoghi più autentici in cui si esprime il valore del fair play: il rispetto dell’avversario, la lealtà, il sacrificio e la capacità di sostenersi reciprocamente. Sono valori che trovano nella figura femminile una testimonianza straordinaria e quotidiana.

Negli ultimi anni il mondo dello sport ha visto emergere sempre più fortemente il talento, la determinazione e la leadership delle donne. Le recenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina hanno offerto esempi luminosi: atlete come Federica Brignone, capace di conquistare due straordinarie medaglie d’oro nello sci alpino, o Francesca Lollobrigida, che ha scritto la storia pattinando verso l’oro nei 3000 metri di speed skating, hanno dimostrato al mondo intero come la passione e la determinazione possano trasformarsi in traguardi storici. Anche campionesse come Arianna Fontana, l’atleta italiana più medagliata della storia olimpica, continuano a incarnare lo spirito di sacrificio e di eccellenza che rende lo sport un esempio per le nuove generazioni.

Queste donne non sono soltanto campionesse: sono modelli educativi. Con il loro impegno dimostrano che lo sport può essere uno spazio di emancipazione, di crescita e di dignità. Lo sport, quando è guidato dai valori del rispetto e della solidarietà, diventa una scuola di vita.

Come associazione ispirata ai principi cristiani, la Polisportiva Tabitha riconosce nella donna una figura centrale nella costruzione della comunità. La Sacra Scrittura ci ricorda parole profonde nel Libro dei Proverbi:“La grazia femminile è ingannevole, la bellezza non dura, ma una donna che rispetta il Signore è degna di lode. Dàtele credito per tutto quel che fa: tutta la città le deve rispetto per il suo lavoro.” (Proverbi 31)

Questo versetto ci ricorda che il vero valore della donna non risiede nell’apparenza, ma nella sua dignità, nella sua forza morale, nella sua capacità di costruire, educare, servire e guidare la comunità.

Nello sport come nella vita, le donne continuano a dimostrare ogni giorno una straordinaria capacità di resilienza, di sacrificio e di leadership. Per questo la Polisportiva Tabitha rinnova il proprio impegno affinché lo sport sia sempre più uno spazio aperto, inclusivo e capace di valorizzare il talento femminile.

Alle atlete, alle allenatrici, alle dirigenti sportive, alle madri che accompagnano i figli nei percorsi sportivi, e a tutte le donne che contribuiscono con il proprio impegno alla crescita delle comunità, va il nostro più sincero ringraziamento.

Lo sport educa, unisce e costruisce futuro. E in questo futuro la donna continuerà ad avere un ruolo centrale, non soltanto come atleta, ma come guida morale e sociale per le nuove generazioni.

Angela Principato

Presidente

ASD Polisportiva Tabitha