8 Marzo, Cetty Scarcella (Forza Italia): “In Calabria le donne sono il pilastro della resilienza e del cambiamento sociale e produttivo”

Mar 04, 2026 - redazione

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Cetty Scarcella, esponente calabrese di Forza Italia, interviene con una riflessione sulle sfide ancora aperte.  «L’8 marzo non è una semplice ricorrenza. Celebreremo l’International Women’s Day, una giornata che unisce idealmente le donne di tutto il mondo nella lotta per la dignità e l’uguaglianza. Come donna impegnata nell’area di Forza Italia, seguo il solco tracciato dai nostri valori liberali e moderati: crediamo fermamente che la partecipazione attiva delle donne alla vita politica non sia solo una questione di quote, ma una condizione essenziale per una democrazia completa e moderna».

«In una regione complessa come la nostra Calabria – sottolinea la Scarcella – la donna rappresenta da sempre il vero collante sociale. Ci sono madri, professioniste, imprenditrici e amministratrici che spesso operano in condizioni di doppia o tripla fatica. La donna calabrese è simbolo di una resilienza straordinaria, ma non dobbiamo permettere che questa forza diventi un alibi per la politica. Il nostro compito è creare infrastrutture sociali — asili nido, servizi alle famiglie, sostegno all’autoimprenditorialità — che permettano alle donne calabresi di non dover più scegliere tra carriera e famiglia. Forza Italia ha sempre dimostrato di saper valorizzare le competenze femminili ai vertici delle istituzioni. La nostra sfida è portare questa visione in ogni comune e in ogni ente locale. La sensibilità femminile nelle scelte politiche garantisce una maggiore attenzione al welfare, all’istruzione e alla protezione delle fasce deboli, temi che sono il cuore del nostro programma politico».

In conclusione, l’esponente azzurra lancia un appello: «Oggi festeggiamo i traguardi raggiunti, ma il nostro sguardo deve restare sempre attento. L’8 marzo deve trasformarsi in 365 giorni di impegno concreto. La Calabria ha bisogno del talento e della visione delle sue donne per guardare avanti con speranza e concretezza. Il mio impegno, e quello di Forza Italia, continuerà a essere quello di dare voce a chi ogni giorno contribuisce a rendere la nostra terra un posto migliore».

