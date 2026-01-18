Il gioiese Salvatore Ravese si aggiudica il podio tra 1500 gelatieri in Italia al Sigep di Rimini. VIDEOINTERVISTA
Gen 18, 2026 - redazione
Il calabrese Salvatore Ravese si aggiudica il podio tra 1500 gelatieri in Italia al Sigep di Rimini.
Il maestro gelataio di Gioia Tauro si classifica primo nella finale italiana ottenendo un posto in quella mondiale
Rimini, 17 gennaio 2026 – È calabrese il vincitore della Finale del Gelato Festival World Master, che ha avuto luogo durante il Sigep 2026 di Rimini, sabato 17 gennaio.
Ad aggiudicarsi il primo premio assoluto il maestro gelataio Salvatore Ravese, che, eletto dalle giurie competenti numero 1 tra i 1500 gelatieri italiani selezionati, si aggiudica un posto nella Finale Mondiale.
Il Sigep di Rimini, fiera internazionale del Food Service, rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio per le eccellenze enogastorniche calabresi su scala internazionale.
Tra i talenti emergenti, anche quello di Ravese che con il suo gelato ha raggiunto la vetta della classifica Italiana, preparandosi a competere a livello mondiale.