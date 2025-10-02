3 ottobre sciopero generale: blocchiamo tutto. Appuntamento al Porto di Gioia Tauro

L’aggressione in mare aperto alla Global Sumud Flotilla da parte dello Stato di Israele rappresenta un atto di guerra contro l’umanità e contro il diritto internazionale. Una missione civile, composta da lavoratori, volontari, rappresentanti di movimenti e società civile, impegnata a portare beni di prima necessità alla popolazione di Gaza, è stata colpita mentre cercava di rompere l’assedio criminale imposto alla Striscia.

Di fronte a questo crimine non basta l’indignazione: è necessario mobilitarsi e bloccare tutto.

Lo sciopero generale proclamato per venerdì 3 ottobre dall’Unione Sindacale di Base è anche la nostra risposta dalla punta della Calabria. Condanniamo la complicità del governo italiano con uno Stato che massacra civili, che impone le sue ragioni con la violenza e il terrore, che calpesta ogni legge e viola ogni diritto. Non è accettabile che mentre migliaia di container partono ogni giorno dai nostri porti verso Israele, non si possa far arrivare neppure un chilo di farina a chi muore di fame se non passando dalle grinfie dell’esercito occupante.

Non possiamo e non dobbiamo tollerare che l’Italia continui a mantenere relazioni militari, economiche e commerciali con chi porta avanti un genocidio davanti agli occhi del mondo intero. La nostra Costituzione, che all’articolo 11 ripudia la guerra, viene tradita ogni volta che il nostro Paese si rende complice di queste atrocità.

Per questo chiamiamo alla mobilitazione in un luogo simbolico della nostra terra: dalle ore 7.00 del 3 ottobre, al cambio turno, ci troveremo nel piazzale di fronte all’ingresso del Porto di Gioia Tauro.

Difendere la Flotilla significa difendere la libertà dei popoli, la dignità del lavoro, il diritto alla pace. Il 3 ottobre sarà una giornata di lotta. O si sta con chi bombarda i civili o con chi resiste per liberarli. O si sta con chi ammazza senza pietà o si sta dalla parte dell’umanità.

Or.S.A. Mari e Porti Gioia Tauro

USB Reggio Calabria