10eLotto: in Calabria tripletta per 86mila euro

Calabria a segno con il 10eLotto. Nel weekend, come riporta Agipronews, centrate vincite complessive pari a 86mila euro: a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, colpo da 51mila euro grazie a un 7 ‘Doppio Oro’ in via Matteo De Biase, mentre a Crotone vinti 20mila euro con un 9 in via Giuseppe Di Vittorio. Infine, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, colpo da 15mila euro con un 7 ‘Doppio Oro presso la Contrada Gelso. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,2 miliardi da inizio anno.