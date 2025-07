Il 10eLotto sorride alla Calabria. Nel weekend, come riporta Agipronwes vinti 25mila euro: premio da 20mila euro – il più alto del concorso di sabato 28 – a Terranova da Sibari, in provincia di Cosenza, centrato grazie a un 7 ‘Doppio Oro’ in corso Margherita, mentre a Reggio Calabria vinti 5mila euro con un 7 ‘Oro’ in viale Pio XI. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,3 milioni di euro, per un totale di 1,99 miliardi di euro da inizio 2025.