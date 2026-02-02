10eLotto, doppietta da 40mila euro in Calabria, di cui un premio a Gioia Tauro

Festeggia la Calabria con una doppietta da 40mila euro nel concorso del 10eLotto di sabato 31 gennaio. Come riporta Agipronews, sono arrivati nella regione due premi da 20mila euro ciascuno, di cui uno a Gioia Tauro (RC), con un “8” Extra in un punto vendita di Via Sicilia, e a Catanzaro, con un “9” e una giocata da 1 euro in Corso Giuseppe Mazzini. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 364 milioni di euro da inizio anno.