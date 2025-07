Esulta la Calabria con una doppietta da 28mila euro in provincia di Cosenza nel concorso del 10eLotto di sabato 26 luglio: come riporta Agipronews, centrati 20mila euro a Paola, grazie a un “9” Oro in un punto vendita di Via della Civiltà. A questi si aggiungono 8mila euro a Spezzano Albanese, presso un esercizio di Via Nazionale. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,2 miliardi da inizio anno.