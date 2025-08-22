10eLotto: a Oppido Mamertina e Catanzaro vinti 30mila euro

Il 10eLotto sorride alla Calabria. Nell’estrazione di giovedì 21 agosto, come riporta Agipronews, vinti 30mila euro. Nello specifico, 20mila euro a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, grazie a un 7 ‘Doppio Oro’ in corso Luigi Razza e 10mila euro a Catanzaro con un 8 in viale Vincenzo Gattoleo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,5 miliardi da inizio anno.

Lotto: a Praia a Mare (CS) vinti oltre 50mila euro

Festa in Calabria con il Lotto. Nel concorso di giovedì 21 agosto, come riporta Agipronews, a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, vinti 50.596 euro – premio più alto di giornata – grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e una vincita Lottopiù in via Giovanni Gentile. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 834,9 milioni di euro dall’inizio del 2025.