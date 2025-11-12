1° trofeo d’inverno Laureana Pugliese Racing Team

Si è conclusa con un bel successo di partecipazione e di agonismo la prima prova del 1°Trofeo d’Inverno

2025 8 e 9 di Novembre andata in scena sulla Racing Kart Laureana , Pista Calabrese di Laureana di Borrello (RC), al termine di un intenso weekend che ha visto un’ottima affluenza di piloti di livello interregionale con 72 concorrenti .

Sullo storico tracciato nel nella provincia Reggina , che con i suoi anni di attività ha segnato una pagina di storia del karting in Calabria con la professionalità dimostrata in condizioni avverse meteo con pista allagata in pochi minuti messa in sicurezza per poter gareggiare .

Organizzata da Pugliese Racing Team di Marina di Gioiosa Jonica (RC) attiva dal 1984 nella persona di Pasquale Pugliese veterano di questo sport e capace dia attirare oltre 70 piloti , che ha gestito sia la parte organizzativa che la logistica e i regolamenti di gara , coadiuvato dallo staff della scuderia e della pista , realizzando un evento unico e gestendo in pochi minuti la realizzazione dell’evento motoristico nonostante le forti piogge e nebbia arrivate sul circuito, regalando sportività e sorrisi a tutti i partecipanti , gestendo anche il cambio gomme da bagnato e modifica al regolamento in funzione dell’emergenza maltempo.

Nove le categorie di questa edizione del 2025 dalle più piccole

50 cc

60 cc MINI Baby e 60 cc MINI Under 10,

100 cc/1 25 cc monomarcia,

125 cc new entry under 30,

125 cc new entry over 30,

125 cc pro,

125 cc ultra,

125 cc kz.

Di seguito i risultati più salienti:

Classe 50 Domenico Scarfò -Pugliese Racing Team

Classe 60 baby Pole Position Armando Reale -Vittoria Girolamo Russo – Pugliese Racing Team

Classe 60 mini Pole Position Diego Palamara -Vittoria Giovanni Fallanca – Pugliese Racing Team

Classe 125 monomarcia Pole Position e vittoria Leopoldo Cannizzaro -Team Giusy Kart

Classe 125 New entry under Pole Position e vittoria Samuele Parisi- Pugliese Racing Team

Classe 125 new entry over -Pole Position Sebastian Scanzo -Vittoria Domenico Cannistrà-Team Giusy Kart

Classe 125 ultra Pole Position Antonino Gramuglia -Vittoria Eugenio Miceli -Pugliese Racing Team

125 Pro Pole Position Thomas Mazzarese -Vittoria Andrea Martire -Pugliese Racing Team

125 Kz Pole Position Giovanni Cacciola -Vittoria Stefano Medaglia -Team KRS Racing .

Dopo la premiazione di tutte le categorie , e la successive foto di rito , il monito è di continuare a credere in questo sport e di organizzare altre manifestazioni di questo tipo ed aumentare la diffusione di informazioni per chi vuole avvicinarsi a questa disciplina , che fa iniziare tutti i grandi campioni del motorsport .