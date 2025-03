Qual è il mio fabbisogno energetico? Questo è il dilemma!

Se anche tu cerchi sempre di tenere il conto di (quasi) tutte le calorie che bevi e ingerisci, eppure non riesci a raggiungere i risultati desiderati, allora forse non lo stai facendo nel modo giusto!

Contare le calorie può essere estremamente utile sia per dimagrire che per mettere su massa muscolare, ma gli errori di calcolo sono dietro l’angolo… Oltretutto, chi ha detto che è facile stimare le porzioni che ti servono in ristorante e calcolare esattamente le singole quantità degli ingredienti nel piatto? Se sei un principiante, è una bella sfida.

Ma sei davvero sicuro/a che non stai superando il tuo fabbisogno energetico?

In questo articolo ti diamo qualche dritta a riguardo per ottimizzare al massimo i risultati. Vedrai che non serve essere geni della matematica!

Sai di preciso di quante calorie ha effettivamente bisogno il tuo organismo?

Innanzitutto è importante capire come calcolare in modo quanto più affidabile possibile il tuo fabbisogno calorico. Online è pieno di siti che raccontano versioni ambigue o espongono teorie che di scientifico hanno ben poco, perciò non ci stupirebbe che sia incappato/a in uno di questi!

Ma prima ancora dei siti web, a volte, è facile lasciarsi influenzare da chi ci sta vicino…

Perché il mio amico ha perso un sacco di peso contando le calorie e io non ci riesco?

Partiamo col dire che il fatto che il tuo amico sia riuscito a dimagrire registrando ogni giorno un introito calorico di 2.300 kcal ha ben poco a che fare con la tua situazione. Anzi, se tanto ci dà tanto, non dovresti neppure porti il problema di fare paragoni o mettere i vostri due esempi a confronto.

Innanzitutto, devi considerare il fatto che partite da due contesti diversi, che sono influenzati dal vostro rispettivo stile di vita, dalla tipologia di mestiere che svolgete, dai vostri hobby, dall’attività fisica che fate, ecc.

Ma oltre alla costituzione fisica e a tutti i fattori di cui sopra, non devi dimenticarti che entrano in gioco anche la genetica, l’età, eventuali diete pregresse, ecc.

Perciò, non puoi pretendere di aderire al suo piano, perché ognuno è fatto a modo suo.

Qual è la modalità più semplice per stabilire a quanto ammonta il mio fabbisogno energetico?

Sappi che non c’è nulla di più facile che determinare a quanto ammonta il tuo fabbisogno energetico, a patto che abbia i giusti strumenti e che sappia esattamente qual è il tuo obiettivo. Il concetto, in fondo, non fa una piega.

Se vuoi andare in viaggio in Francia per conoscere la capitale del croissant al burro, devi pur sapere che strada prendere per raggiungere la tua destinazione, o no? Non puoi mica giocare a mosca cieca e seguire la macchina che hai davanti!

Il modo più semplice per farlo è quello di usare un calcolatore online! Per questo abbiamo accennato al fatto che non serve un genio della matematica. Su Internet puoi trovarne a bizzeffe e sono tutti molto affidabili. Gli unici dati che devi inserire sono altezza, peso, età e sesso. In alcuni casi, per ottenere una valutazione ancora più specifica, ti viene chiesto di inserire anche il tuo livello di attività.

Conclusioni

Una volta che avrai ottenuto la tua scheda personalizzata, il nostro suggerimento è quello di utilizzare quei valori come trampolino di lancio! Ovvero, invece che fidarti ciecamente di quanto c’è scritto, costruisci una dieta personalizzata e su misura per te che rientri nel tuo fabbisogno calorico quotidiano.

Col tempo, prendi nota di come reagisce il corpo ed eventualmente apporta modifiche dove necessario. A piccoli passi, siamo certi che troverai l’approccio più adatto alle tue esigenze. Buoni calcoli!