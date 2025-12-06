Polistena si ribella all’ipotesi di accorpamento dell’ospedale cittadino con il Gom di Reggio Calabria. Michele Tripodi convoca un consiglio comunale straordinario
Dic 06, 2025 - redazione
Polistena si ribella all’ipotesi di accorpamento dell’ospedale cittadino con il Gom di Reggio Calabria. Michele Tripodi convoca un consiglio comunale straordinario. Tanti i sindaci e le associazioni e cittadini presenti nell’aula consiliare del comune di Polistena. Un vertice straordinario per dare un monito al presidente roberto Occhiuto, lo spoke di Polistena non si tocca. Gran parte dei sindaci della piana di Gioia Tauro sono sulla stessa lunghezza d’onda del primo cittadino di Polistena. Se occhiuto non cambia linea pronta una mega protesta fino a Catanzaro.