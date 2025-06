L’ironia di Nino Spirli irrita una parte dell’opinione pubblica alla villa Fava

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA UNA NOSTRA LETTRICE

Lettera aperta di una madre presente con i propri figli all’evento di Villa Fava

Egregio direttore, ho atteso qualche giorno prima di inviarle questa lettera perché pensavo che altri, con incarichi ben più autorevoli, lo facessero al mio posto.

L’altra sera, come tante altre famiglie, mi trovavo a Villa Fava con i miei bambini, con la voglia e la speranza di regalare loro un momento di gioia, di leggerezza, di condivisione. L’evento da una associazione locale, presentato come un’occasione per far vivere ai più piccoli una serata dedicata all’infanzia e al valore della solidarietà, in linea con gli anni precedenti, si è invece trasformato, sotto i miei occhi increduli, in qualcosa di profondamente diverso. Mi veniva da piangere.

Con mio grande sgomento, ho dovuto assistere – e i miei figli con me – a uno spettacolo inqualificabile per toni, contenuti e intenzioni. Un palco che avrebbe dovuto essere dedicato ai bambini, si è trasformato in un ring, in un monologo, ed è stato usato per lanciare attacchi personali, politici e volgari, in un clima che nulla aveva a che fare con il rispetto, l’educazione e la sensibilità che si devono ai più piccoli.

I bambini sono stati coinvolti in buona fede, ma nei fatti sono stati strumentalizzati. Chiamati a partecipare, a sorridere, a stare lì, mentre attorno a loro andava in scena qualcosa che non dovevano né vedere né ascoltare. Quel linguaggio, quelle parole cariche di rancore, quella violenza verbale rivolta in particolare verso la politica locale e in particolare verso un assessore Donna sono state non solo fuori luogo, ma profondamente lesive dello spirito con cui, da madre, avevo scelto di portare lì i miei figli.

Il principale protagonista di questo spettacolo è stato Nino Spirlì, che ha scelto di utilizzare uno spazio pubblico e un evento pensato per i bambini come vetrina per i suoi attacchi. Inaccettabile. Ancora più doloroso è stato il silenzio di chi quell’evento lo ha organizzato.

Mi sarei aspettata dall’associazione, una presa di posizione, un gesto chiaro a tutela dei bambini e delle famiglie presenti. Non è arrivato. Ecco perché scrivo queste righe: non si può restare in silenzio di fronte a ciò che è accaduto. Lo devo ai miei figli e a tutti i bambini di Taurianova che erano lì, ignari e inconsapevoli, testimoni di un clima che non appartiene loro. La volgarità, la cattiveria, l’aggressività non sono strumenti educativi. E chi ha a cuore davvero l’infanzia, dovrebbe saperlo bene.

Un luogo pubblico, tanto più se destinato ai più piccoli, non può e non deve mai diventare un palco per beghe personali o scambi di offese politiche. I nostri figli meritano rispetto, leggerezza, cura! Soprattutto in un momento come questo, dove il mondo ha bisogno di rifugi ed esempi positivi. Se non siamo capaci di proteggerli neanche negli attimi che dovrebbero essere a loro dedicati, allora davvero non abbiamo capito nulla di quello che sta accadendo in tutto il mondo.

Mi auguro che episodi come questo non si ripetano più. Che si faccia tesoro di quanto accaduto. E che, una volta per tutte, si lasci l’infanzia fuori dal maldestro mondo degli adulti.

Firmato

Una mamma indignata, delusa e profondamente amareggiata.