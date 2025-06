L’attaccante argentino Augustin Rodriguez Jorge, classe 2004, nella prossima stagione vestirà la maglia rossoverde del Polistena

l’attaccante argentino Augustin Rodriguez Jorge, classe 2004, nella prossima stagione vestirà la maglia rossoverde.

l’ASD Sporting Polistena è lieta di comunicare l’ingaggio dell’attaccante argentino Augustin Rodriguez Jorge, classe 2004, che nella prossima stagione vestirà la maglia rossoverde

Il giovane talento argentino è reduce da un’eccezionale stagione con la Silana, con cui ha messo a segno 28 reti complessive tra campionato e coppa, confermandosi tra i protagonisti assoluti del campionato Nella stagione precedente aveva invece indossato la maglia dell’AEK Crotone, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del campionato di Prima Categoria con 18 gol all’attivo.

In patria ha vestito le maglie di prestigiose compagini argentine come Racing Club, Newell’s Old Boys, Patronato e Estudiantes de La Plata, esperienze che hanno arricchito il suo bagaglio tecnico e formativo.

Il suo arrivo a Polistena è il risultato di una trattativa complessa, portata avanti con grande pazienza, determinazione e competenza dal direttore sportivo Vincenzo Ciccia, che ha saputo superare la concorrenza di diverse società di categoria superiore interessate al calciatore.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver portato a Polistena un profilo come quello di Augustin,” ha dichiarato il direttore sportivo Vincenzo Ciccia. “Lo seguivamo da tempo e sapevamo che avrebbe potuto rappresentare un valore aggiunto per il nostro progetto. Non è stato facile concludere l’operazione, ma con pazienza, lavoro e tanta convinzione siamo riusciti a chiuderla. Siamo certi che con mister Nello Gambi potrà crescere ancora molto e dare un contributo importante.”

Un innesto di grande valore e prospettiva per il gruppo a disposizione di mister Nello Gambi, che potrà contare su un attaccante giovane, motivato e con alle spalle già importanti esperienze.