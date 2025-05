L’assurdità “drammatica”. All’Ospedale di Polistena sospesi gli esami endoscopici d’urgenza per mancanza di infermieri (sic!). I Dettagli

Al peggio non c’è mai fine per il diritto alla salute (costituzionale) dei cittadini perché ancora un altro tassello negativo, l’ennesimo, si aggiunge alla già disastrata sanità nella Piana. Con una lettera il dottore Francesco Deleo in servizio prezzo la “Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, all’Ospedale di Polistena, sospende gli esami endoscopici d’urgenza per carenza di personale infermieristico (sic!). E tale comunicazione ovviamente è stata inoltrata sia al Pronto Soccorso che al 118, una situazione assurda che davvero sta raggiungendo toni altamente drammatici per la tutela della salute nella Piana di Gioia Tauro.

La Lettera in nostro possesso