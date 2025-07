La società ASD Sporting Polistena è orgogliosa di annunciare l’arrivo dell’attaccante Emanuel Damian Lazzarini per la stagione 2025/2026.

Argentino classe 1987, Lazzarini è un attaccante di altissimo profilo, capace di unire tecnica, visione di gioco e intelligenza tattica. La sua lunga esperienza in Italia, maturata nei campionati di Eccellenza, Serie D e Promozione, lo ha visto protagonista con le maglie di Nuorese, San Teodoro, San Luca, Sambiase, Roccella, Tuttocuoio, Gioiese, Saint Michel e Val Gallico, dove ha sempre lasciato il segno sia sotto il profilo tecnico che umano.

Calciatore estremamente duttile, Lazzarini è in grado di ricoprire diversi ruoli offensivi, grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di adattarsi alle esigenze della squadra. Nella sua ultima positiva stagione al Val Gallico, infatti, è stato impiegato con successo anche da mezzala, dimostrando grande spirito di sacrificio e un’importante capacità di interpretare più fasi di gioco.

Le dichiarazioni del direttore sportivo Vincenzo Ciccia:

“Emanuel è un calciatore che unisce qualità tecniche importanti a una notevole esperienza. È un profilo che seguivamo da tempo e che riteniamo perfettamente in linea con il progetto sportivo che stiamo costruendo. Il suo arrivo non è solo un colpo di mercato, ma una scelta ben ponderata che rafforza la nostra identità e le nostre ambizioni. Siamo felici di accoglierlo e certi che darà un contributo significativo, sia in campo che nello spogliatoio.”

Con l’innesto di Emanuel Lazzarini, lo Sporting Polistena compie un passo importante verso una stagione di crescita e competitività, affidandosi a uomini di esperienza, qualità e spessore umano.

Benvenuto Emanuel!