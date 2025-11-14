Approdo Calabria

“La scuola dopo le lezioni” su Rai1: Protagonisti gli studenti dell’Itis “Michele Maria Milano” di Polistena, sabato 15 novembre alle ore 10

Nov 14, 2025 - redazione

Un nuovo appuntamento con “La scuola dopo le lezioni”, la rubrica di Uno Mattina in Famiglia dedicata al

mondo dei giovani e al loro universo scolastico pomeridiano, porterà le telecamere Rai a Polistena per

raccontare l’energia, la creatività e la passione degli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “Michele Maria

Milano”.

Il servizio andrà in onda sabato 15 novembre 2025 alle ore 10:00 circa su RaiUno, all’interno della celebre

trasmissione condotta da Beppe Convertini, Monica Seta e Ingrid Muccitelli.

Il nuovo spazio televisivo, ideato da Giovanni Taglialavoro e condotto dallo psicologo e psicoterapeuta

Stefano Pieri, in arte “Lo Psicologo della Strada”, propone un viaggio autentico tra le attività scolastiche

pomeridiane dei giovani italiani, offrendo al pubblico una finestra reale sull’universo educativo e creativo

dei ragazzi di oggi.

Nel servizio dedicato all’Istituto “Milano”, verranno mostrati i laboratori, i progetti e le esperienze che

testimoniano la ricchezza e la qualità dell’offerta formativa di una scuola da sempre impegnata a coniugare

tradizione, innovazione e sviluppo delle competenze tecniche e umane.

L’Istituto Industriale “Michele Maria Milano” rappresenta da anni un punto di riferimento per la formazione

tecnica nel territorio, grazie ai suoi cinque indirizzi di eccellenza: Grafica e Comunicazione, Informatica e

Telecomunicazioni; Elettrotecnica ed Elettronica; Meccanica Meccatronica ed Energia; Sistema Moda.

Gli studenti racconteranno la loro esperienza di crescita personale e professionale, tra lezioni, laboratori e

attività extracurricolari che trasformano la scuola in un vero laboratorio di futuro.

“La scuola dopo le lezioni” conferma così il suo ruolo di format educativo capace di valorizzare il talento e

l’impegno delle nuove generazioni, mentre la Rai, con questo spazio, rinnova la propria missione di servizio

pubblico, offrendo una vetrina alle realtà scolastiche più dinamiche e innovative del Paese.

Appuntamento quindi sabato 15 novembre per scoprire la passione e l’ingegno dei giovani protagonisti

dell’ITIS “Michele Maria Milano” di Polistena, simbolo di una scuola che guarda al futuro con competenza,

entusiasmo e visione.

