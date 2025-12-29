La provocazione del Comitato a tutela della salute di Polistena, “invitiamo sindaci e cittadini a rimanere in osservatorio permanente davanti all’ospedale”

Il Comitato a tutela della salute di Polistena

lancia una provocazione, sulla scia di quanto fatto dal sindaco di Isernia: invitiamo sindaci e cittadini a rimanere in osservatorio permanente davanti all’ospedale di Polistena, finché il Presidente non risponderà con i fatti sul destino di questo nosocomio.

Abbiamo bisogno di personale, reparti e servizi.

Quindici giorni fa, durante il Consiglio comunale aperto, abbiamo avanzato una proposta chiara. Ora vogliamo sapere: qual è la posizione delle istituzioni?

Questo ospedale deve essere rilanciato o chiuso?

Dobbiamo forse morire nell’attesa della costruzione di nuovi ospedali?

Anche la Corte Costituzionale si è espressa più volte in materia di sanità e diritti, ribadendo che il diritto alla salute è un diritto primario, che non può essere subordinato ai conti economici delle aziende.

Cittadini, unitevi alla protesta.

Insieme possiamo ottenere risultati concreti; se il Comitato verrà lasciato solo, non potrà incidere in alcun modo.

Abbiate il coraggio di difendere i vostri diritti, i diritti dei vostri figli e dei vostri genitori.

Non tutti hanno la possibilità di fare una valigia e partire per curarsi altrove.