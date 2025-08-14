La convenzione con la società “dialisi San Giorgio srl”, fa tremare i vertici della sanità calabrese. L’assunzione del figlio di un magistrato nella struttura di Pellaro al centro del traffico di influenza?

CATANZARO – Traffico illecito di influenze. Questa l’ipotesi di reato per la quale è indagata l’imprenditrice reggina Elisabetta Gualtieri, nei cui confronti la Procura di Catanzaro ha confermato il sequestro di uno smartphone. Antonio ed Elisabetta Gualtieri risultano tra gli indagati destinatari del decreto di perquisizione eseguito un mese fa nella Cittadella regionale (e non solo) dalla Guardia di finanza di Catanzaro.

Le società coinvolte, dialisi San Giorgio e Formedical della famiglia Gualtieri, originarie di un paesino vicino a Soverato, successivamente trasferitasi a Reggio Calabria.

La Guardia di finanza, che analizza una serie di conversazioni intercettate alle quali partecipa anche Occhiuto, emergerebbe che, dopo la riduzione di 20 posti di dialisi al Gom di Reggio Calabria, erano stati previsti ulteriori 21 posti nel comprensorio in cui opera la struttura privata dei Gualtieri. Dialisi San Giorgio non era accreditata col Servizio sanitario nazionale. Ma grazie a una delibera, secondo l’accusa predisposta dal dirigente generale del dipartimento Salute Tommaso Calabrò.

Il governatore Occhiuto agli inquirenti, afferma di non sapere nulla della vicenda e scarica le responsabilità sull’ex commissario del Gom Gianluigi Scaffidi. Sarebbe interessante capire di chi è il figlio del magistrato assunto alla “dialisi San Giorgio srl” di Pellaro a Reggio Calabria. Solo in questo caso il cerchio si stringe, con responsabilità penali ed interessi negli anni al tribunale di Reggio Calabria.