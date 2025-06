Giovedì alle ore 10 luglio, Sit-In davanti all’Ospedale di Polistena

Cittadini, è il momento di far sentire la nostra voce!

Vi aspettiamo giovedì alle ore 10:00 davanti l’ospedale di Polistena insieme agli amici di Oppido Mamertina,di Gioia Tauro per un sit-in in diretta social a difesa della sanità pubblica e del nostro diritto alla salute,in vista della stazione estiva.

L’ospedale è un presidio fondamentale per il nostro territorio.

Diciamo NO a questa organizzazione scellerata ,NO ai disservizi e abbandono.

Pretendiamo oggi risposte concrete e impegni reali da parte dell ASP DI REGGIO CALABRIA.

Più siamo, più contiamo. La partecipazione di tutti è fondamentale.

Insieme possiamo fare la differenza!

Condividi questo messaggio e invita amici, parenti e vicini.

Uniti per il territorio, vuol dire uniti per la tutela della nostra salute, nessuno lo può fare per te!!!