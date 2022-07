Inizia la campagna elettorale, l’ennesima sulla sanità, l’ennesima sull’ospedale di Melito P.S.!

Amici a destra e a “manca”, ognuno con il proprio stile, fanno tornare protagonista il “Tiberio Evoli” e per questo li ringrazio.

Qualcuno si preoccupa della condizione dei reparti, altri degli arredi, taluni delle scarse attrezzature, altri ancora propongono all’opinione pubblica parallelismi fra la “Grecanica” e la “Piana”, indicando implicitamente come modello virtuoso gli amministratori locali della “Città degli Ulivi”, per essere riusciti ad organizzare una protesta con grande partecipazione istituzionale e di popolo a difesa del nosocomio pianigiano. Premesso che stimo molto i colleghi della Piana (non particolarmente alcuni con approccio populista che stanno scaldando i motori per la gara o semplicemente come Safety Car), è corretto precisare che l’iniziativa tanto apprezzata è stata in realtà organizzata da una Associazione Culturale alla quale hanno partecipato i primi cittadini pianigiani, a dire il vero circa un terzo del loro totale, e nella quale hanno preso parte circa un centinaio di persone su un bacino di popolazione afferente a quel presidio di ben 180.000 abitanti.

Ciò premesso, non volendo sminuire l’impegno dei protagonisti della lodevole iniziativa o dei colleghi della Piana che stanno portando avanti in parallelo un importante lavoro sulla sanità, non si condivide la posizione di quanti in questi giorni, nel nostro territorio omogeneo, mitizzino gli altrui rappresentanti e tentino di demolire i propri, ottenendo quale unico risultato quello di generare ulteriore sconforto nei cittadini. Sarebbe più utile semmai, nei momenti storici giusti e non oggi in piena campagna elettorale, sostenere la causa comune con azioni di popolo (negli ultimi anni molto deboli) attraverso l’iniziativa istituzionale sempre portata avanti localmente e mai seriamente supportata né dal popolo tantomeno dalla politica regionale e nazionale.

…Diversi sono stati gli “stranieri” eletti, campioni di preferenze, a Melito P.S. e nel territorio circostante nel corso di questi anni. Mi sembra che nessuno di loro abbia fatto una crociata o anche solo una passeggiata a favore di quest’Area.

Nel corso degli ultimi anni, i Sindaci dell’Area Grecanica, oltre ad essersi battuti nelle sedi istituzionali ed essersi opposti anche in sede legale (mai col sostegno, seppur richiesto, dalla politica sovracomunale!) hanno più volte promosso iniziative pubbliche dinanzi al “Tiberio Evoli”. Si sono incatenati ed addirittura hanno anche protestato in altre forme più dure ma sempre difronte ad una comunità distratta e distante.

…Ma guardiamo avanti!

Oggi abbiamo un commissario regionale alla sanità da circa otto mesi ed una nuova commissaria ASP da soli 2 mesi (tra l’altro aventi origini/indicazioni politiche diametralmente opposte – Forza Italia il primo, Partito Democratico la seconda) ai quali, a mio giudizio, è corretto concedere qualche altro “istante” di credito e nel frattempo vigilare, sostenere e proporre. Solo per descrivere il contesto in cui si sta operando, la Commissaria Di Furia, nell’ultima riunione dei sindaci presso la sede ASP-RC, oltre ad evidenziare la generale carenza del personale medico-sanitario e la particolare situazione verificatasi a Polistena, ha manifestato l’estrema difficolta nel sopperire alle assenze per garantire la copertura dei turni attraverso la chiamata di medici del territorio che sfortunatamente (5 su 5) hanno tutti presentato certificazione medica!

Insomma, dopo il torrido “caldo elettorale” e trascorse le ferie (vostre per quanto mi riguarda!), se non emergeranno i primi risultati sulla questione sanitaria, andrà pronunziato un giudizio fermo con tutto ciò che ne dovrà conseguire.

Quel giorno insieme agli amministratori locali e al popolo non dovrà mancare un’attiva presenza politica regionale e nazionale che potrà finalmente conquistare una credibilità oltre lo spot elettorale!