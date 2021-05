Nuovo Waterfront, Minicuci: ‘Ennesima presa in giro verso i reggini. Falcomatà e la giunta si sveglino’

“Oggi è una bella giornata per tutti i reggini, finalmente si terrà l’inaugurazione del Waterfront. Le nuove opere, simbolo di rinascita e sviluppo, devono essere accolte con soddisfazione dai cittadini e dalla politica senza distinzione di colori o partiti. Allo stesso tempo, ritengo doverosa una riflessione più ampia sull’amministrazione Falcomatà e l’evento che si terrà questo pomeriggio.

Da candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, ho dovuto rivolgermi al Prefetto per impedire che il sindaco (trasgredendo la legge elettorale) tenesse un’inaugurazione\comizio proprio al Waterfront, a conclusione della campagna elettorale. Comizio che si è trasformato in una ‘passeggiata’ che aveva il preciso intento di gettare polvere negli occhi di tutti i reggini a pochi giorni dal voto.

Dopo sette anni di (mala) amministrazione, l’unica opera di rilievo che Falcomatà e la sua giunta sono riusciti a inaugurare è in realtà un progetto del centrodestra risalente a più di 10 anni fa, peraltro amputato rispetto alle sue origini. Come se non bastasse il progetto era stato definanziato e giudicato ‘poco utile’ dallo stesso Falcomatà, prima di una clamorosa piroetta che lo ha fatto tornare in sè.

Oggi si terrà l’inaugurazione del Watefront, la contraddittorietà, la miopia e l’incapacità amministrativa di questa giunta si paleserà plasticamente agli occhi di tutti. Da un lato, si toglierà ufficialmente il velo su un’opera progettata da altri, e che si era cestinata. Soltanto a pochi metri dal nuovo Waterfront, si potrà invece ‘ammirare’ quell’ecomostro che è diventato il Lido Comunale. Anni di chiacchiere, rassicurazioni e promesse poi fatalmente smentite dai fatti, con l’edificio che in teoria dovrebbe essere il biglietto da visita per ogni turista che è un luogo abbandonato e degradato che fa a pugni proprio con il nuovo Waterfront.

Il Lido Comunale sembra così rappresentare in maniera perfetta il percorso e la filosofia dell’amministrazione Falcomatà. Solo fumo e niente arrosto, con Reggio Calabria che continua giorno dopo giorno a sprofondare. Chiuso il sipario sull’inaugurazione del Waterfront, si spera che il sindaco e la sua giunta possano finalmente iniziare (seppur con sette mesi di ritardo) il secondo tempo e destarsi cosi dal sonno profondo che ha portato Reggio Calabria a ridursi in queste condizioni”.

Antonino Minicuci, consigliere comunale e metropolitano già candidato a sindaco di Reggio Calabria.

Comunicato del Coordinamento cittadino FDI su inaugurazione waterfront:

“Opera utile alla città ma FDI sempre dalla parte della verità”

Oggi il Sindaco Giuseppe Falcomatà inaugurerà il waterfront. Era ora!

Un’opera sicuramente strategica che aumenterà l’appeal turistico della nostra città, certo è, se fosse completa nella totalità della sua idea progettuale, sarebbe stato un giorno storico, per il quale avremmo potuto auspicare l’inizio di una nova era per la valorizzazione di un’infrastruttura affacciata sul mare.

Siamo contenti che le famiglie reggine, da oggi, potranno godere di un’opera importante; e proprio nel rispetto che abbiamo nei confronti della nostra comunità, della nostra città, comunichiamo che il nostro partito, insieme alla componente giovanile di “Gioventù nazionale”, parteciperà all’iniziativa con una rappresentanza di dirigenti, iscritti e militanti.

Questa presenza sarà in rigoroso silenzio, un silenzio il cui messaggio – speriamo – possa arrivare ad un’amministrazione sorda, lenta e poco lungimirante; rea di aver rallentato il percorso di realizzazione del waterfront (progetto portato avanti con un iniziale scetticismo).

Oggi ci troveremo davanti al paradosso che chi taglierà il nastro, appagato per il risultato ottenuto, sarà lo stesso soggetto istituzionale che in un passato non troppo remoto, ha aspramente criticato l’opera, fino a bloccarla e definanziarla.

Ma ribadiamo la nostra soddisfazione nel vedere un’opera utile alla ripresa della nostra città, che diventa fruibile e funzionale. Siamo felici per i nostri concittadini perché potranno godere di una bellezza architettonica, augurandoci che questi momenti non siano solo una passerella estemporanea, ma il primo di una lunga serie di impegni concreti verso le tantissime incompiute che servono alla nostra città per farla ritornare nel posto che merita cioè al centro del Mediterraneo come città strategica per importanza e geo-politica.