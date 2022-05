La squadra di coach Enrico Idone e Francesco Pavone sabato, con il successo casalingo per 3-2 contro la fortissima capolista New Fides Volley Campo Calabro, si è confermata con merito al secondo posto in classifica e di conseguenza ai play off.

L’incontro di sabato non aveva tanto da dare in quanto la compagine di Campo Calabro era saldamente in testa fin dalla prima giornata, mentre i “Ragazzi Magici” di Idone-Pavone avevano come obiettivo odierno, il consolidamento del secondo posto in classifica.

Partita a tratti d’alto livello per la categoria e per certi versi “stanca”, tanto che il risultato rispecchia in pieno l’alternanza di ritmo, tanto da chiudersi al tie-break. Risultato finale 3-2 per la compagine di Taurianova (parziali 26-24; 22-25; 25-16; 24-26; 15-10).

“Aver centrato questo traguardo al primo anno nella Serie C è un grosso risultato – affermano Idone e Pavone – Un bel premio per tutti i ragazzi dopo un inverno difficile per via del Covid che ci ha costretti a rallentare l’attività in palestra. Giocheremo i play off e vedremo come andrà, però sin da ora possiamo dire che siamo molto soddisfatti. I play off non erano un obiettivo della società, visto la giovane età dei ragazzi che sono tutti Under 19 ad eccezione del centrale Giulio Pelliccia”.

Continua Idone “La squadra di Campo è solida, compatta e formata da elementi di grande esperienza pallavolistica sia nella serie C che in categorie superiori. Per me resta la favorita numero uno per vincere il campionato e fare il salto di categoria in serie B. Per noi il percorso parte con la semifinale dove affronteranno la Edilstore Pallavolo Taverna di Rogliano (CS), già affrontata durante il campionato, lo score è alla pari, una vittoria a testa. “

Si ricorda che l’andata della semifinale di promozione si giocherà, probabilmente, sabato 21 maggio presso la palestra dell’ITC di Taurianova.

Noi della redazione facciamo un grosso in bocca al lupo ai “Ragazzi Magici” del duo Idone-Pavone, con l’augurio di vedere la palestra piena per sostenerli.