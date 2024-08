Vogliono indagare il deputato Francesco Cannizzaro?

Lo strano rapporto tra alcuni Pm ed alcune testate giornalistiche.

Dopo la sorella della premier Meloni, coinvolto il deputato di forza Italia e coordinatore regionale dalle inchieste della magistratura?

Ieri sera in una nota televisione nazionale, l’ex pm Antonio Di Pietro è stato chiaro, nell’elencare le ragioni e motivazioni di come si avviano le inchieste giudiziarie. Basta un articolo di giornale per aprire una indagine giudiziaria. Proprio qualche giorno addietro una nota testata giornalistica lascia intendere che nel partito di Forza Italia c’è stata una affluenza pesante della Ndrangheta ed in modo particolare della cosca Piromalli di Gioia Tauro nel votare e sostenere il partito di Berlusconi in Calabria. Tutto l’articolo era legato alla scalata di Francesco Cannizzaro dentro il partito degli azzurri. Insomma la presunta opa, viziata, con la considerazione del voto a Forza Italia dettato dalla Ndrangheta dei Piromalli. In tutto ciò, ci domandiamo cosa c’entra Francesco Cannizzaro? Ma la responsabilità non è soggettiva? All’epoca dei fatti, raccontati da quel quotidiano nazionale, Cannizzaro, era più che un giovanotto senza ruoli nella politica calabrese. Il principio della responsabilità oggettiva nel mondo delle inchieste giudiziarie è ripugnante! Il nostro bel Paese ha bisogno di una riforma seria della giustizia. Non ci può essere in una nazione democratica, la carcerazione preventiva. Una tortura. Antonio Di Pietro insegna. Il suo pentimento, sia pur tardivo, deve far riflettere tutti. La falsa rivoluzione di Mani pulite è nata grazie alla carcerazione preventiva. Elencare inchieste giudiziarie, per creare il personaggio in negativo, un obbrobrio giuridico.

Il principio della responsabilità soggettiva deve diventare una priorità per un Paese democratico. Nessuno nasconde l’intreccio tra alcuni Pm e Giornalisti. Ma distruggere vite umane, carriere, aziende e famiglie con il metodo barbaro della pesca a strascico, fa venire la pelle d’oca. All’interno della magistratura ci sono valorosi magistrati che fanno il loro mestiere nell’interesse esclusiva della verità. Per fortuna sono in tantissimi i Pm e i giudici nella nostra Regione che operano in autonomia senza dipendere da ragionamenti politici o influenzati da testate giornalistiche