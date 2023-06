“Mi ha fatto molto piacere nei giorni scorsi notare la presenza del Sindaco della Città Metropolitana in quel di Fiumara e quindi a Borgo Croce ad esaltare l’ottimo lavoro svolto dall’Associazione presieduta dall’ eccellente presidente Maria Grazia Chirico che, con l’entusiasmo riconosciuto e con il coinvolgimento dell’ intera comunità di Croce di Fiumara, ha realizzato un miracolo sociale, facendo diventare un ameno borgo abitato da circa 50 anime un posto incantevole e di assoluto pregio assolutamente da visitare” dichiara il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Vizzari.

“Ritenevo, quindi, che la presenza sul posto e la verifica sullo stato delle cose sul territorio da parte del Sindaco FF della Città Metropolitana, dopo tutte le segnalazioni del sottoscritto e di tanti amministratori e del territorio, fosse risolutiva per un intervento d’urgenza sul tratto di strada Santa Lucia / Fiumara, SP 6 , ma ahimè – continua il consigliere – tale intervento auspicato continua a latitare e la strada in questione continua a rappresentare un grosso pericolo all’ incolumità dei cittadini residenti e dei numerosi visitatori del borgo Croce e di altre siti d’ interesse della vallata”

È bastata la pioggia di quest’ultimi giorni a rendere ancora una volta impraticabile l’arteria, a metà tra comune di Reggio e Città metropolitana, per quanto concerne la manutenzione.

“Il sottoscritto – dichiara Vizzari – nella sua qualità di consigliere comunale di minoranza, auspica ed è fiducioso in un intervento in somma urgenza immediato anzitutto per mettere in sicurezza l’ arteria, per poi programmare un successivo intervento più corposo e risolutivo.

Altrimenti ritengo che, di tale situazione, debba essere informata la Prefettura, considerato che la stessa rappresenta lo Stato sul territorio.

Tuttò ciò per prevenire fatti irreparabili e per consentire la realizzazione di un diritto fondamentale, quello alla libera circolazione.”

Roberto Vizzari

Consigliere Comunale