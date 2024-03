“Il finanziamento di due milioni di euro per la riqualificazione del borgo di Pentedattilo, sancito con decreto legge derivante dall’ennesimo emendamento dell’ On. Cannizzaro, rappresenta un’ opportunità di grande rilievo turistico-culturale e che va ben oltre il singolo finanziamento”.

Con queste parole il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Vizzari, commenta la rinascita del borgo di Pentedattilo, all’indomani dalla presentazione del progetto di fattibilità per la riqualificazione dell’antico borgo grecanico, grazie ai fondi previsti dalla legge di bilancio 2023, il cui emendamento porta la firma del deputato reggino On. Francesco Cannizzaro.

“Pentedattilo, insieme ad altre località come Scilla, Gambarie, Gerace ed altre ancora, rappresenta un punto cardinale nel piano di sviluppo turistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria – afferma Vizzari – Essersi adoperato per ottenere un’ importante finanziamento per la riqualificazione di questo borgo vuol dire avere una visione ed un programma coordinato di quello che potrà e dovrà essere il nostro territorio ai fini dello sviluppo turistico”.

“Dopo il rilancio dell’ aeroporto reggino con l’arrivo dei nuovi voli RyanAir, certamente tante cose dovranno essere messe a sistema, a cominciare dal sistema dei trasporti locali per i collegamenti turistici di queste splendide località , ai posti letto e tanto altro ancora: serve una forte sinergia pubblico- privato per soddisfare e garantire una buona offerta turistica” dichiara il consigliere nella nota.

“Abbiamo tutti il dovere di raccogliere la sfida che l’ On. Cannizzaro, con la sua innovativa interpretazione del ruolo di Deputato della Repubblica, che gli sta consentendo di portare sul territorio numerose risorse ed opportunità (vedi risorse per il Porto, l’ Aeroporto, il Lido Comunale, ed altre iniziative che credo a breve troveranno la luce) sta lanciando a tutti gli amministratori per il rilancio dei nostri territori”.

“Un rilancio che deve produrre un freno all’emigrazione dei nostri giovani ed all’abbandono dei nostri borghi che potranno trasformarsi da punti di debolezza a punti di vera e propria forza” conclude Vizzari.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!