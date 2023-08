Viva Cittanova Viva, “Condanna per il grave fatto verificatosi all’isola ecologica di Cittanova”

Il Movimento Viva Cittanova Viva esprime ferma condanna del gravissimo incendio verificatosi ieri sera presso l’isola ecologica di Cittanova, nel corso del quale le fiamme hanno distrutto un elicottero dell’azienda Calabria Verde della regione Calabria destinato alle operazioni antincendio. Si è trattato di un gesto vile che ha colpito l’intera comunità cittanovese, arrecando peraltro un gravissimo danno al sistema di prevenzione degli incendi in un periodo estremamente delicato come quello estivo.

Al contempo, il Movimento esprime solidarietà agli operatori dell’isola ecologica per il costante impegno profuso nell’interesse della nostra città e si congratula vivamente con i Carabinieri della Stazione di Cittanova e della Compagnia di Taurianova che, nel giro di poche ore, hanno individuato l’autore del gesto.

IL MOVIMENTO VIVA CITTANOVA VIVA