I crescenti e visibili episodi di violenza, che in modo particolare in questo periodo

si stanno sviluppando negli ambienti scolastici – al punto da coinvolgere, soprattutto,

Dirigenti e personale docente – restituiscono un quadro situazionale piuttosto

allarmante, che appunto per questo non può essere più sottovalutato nell’analisi e nella

determinazione del suo impatto. Forse è tempo di riflettere ulteriormente

sull’incessante scorrimento dei mutamenti sociali e sull’ampiezza di nuovi valori e

modelli comportamentali, dunque sulla grande questione concernente la diversità di

percezione del sistema di linguaggio comunicativo e normativo, che spesso tende a

generare discrepanze – se non vere e proprie dinamiche conflittuali – tra le aspettative

dei genitori e la complessa realtà dell’istruzione. Appare in ogni caso evidente che la

loro intollerabilità tenda non solo a violare la globalità di quei diritti che pertengono

alla dimensione della tutela giuridica dell’integrità della persona, ma anche a nuocere

alla dignità istituzionale della Scuola – nelle sue più alte funzioni educative e formative

– mentre indeboliscono e mortificano l’autorità e l’autorevolezza della funzione

amministrativa. Ci troviamo in definitiva di fronte al non lontano rischio che, il

possibile seguito di tali episodi, possa condizionare finanche la complessità

dell’organizzazione dei percorsi apprenditivi e partecipativi della popolazione

studentesca.

Per tutto ciò da una parte risulta importante riaffermare un modello di Scuola

fortemente riprogettata, costantemente attenta alla qualità del contesto formativo e alla

personalizzazione dei metodi e delle strategie, dall’altra appare urgente ribadire

l’assoluta centralità assunta dall’esercizio della corresponsabilità, individuando e

adottando ogni pensabile misura volta a restituire serenità al sistema educativo e al

benessere di chi vi fa parte. E’ proprio questa la prospettiva di senso che intende

sollecitare il nostro Sindacato, il cui intervento è quello di richiamare l’attenzione del

legislatore nazionale sull’urgenza di una più distinta e incisiva normativa – in materia

non solo di istruzione pubblica, ma anche di amministrazione delle istituzioni

scolastiche – preceduta ovviamente da un articolato e valorizzante confronto con le

parti sociali, in piena coerenza con le diffuse istanze di sicurezza e le esigenze dei

diversi contesti sociali e territoriali. In discussione, d’altra parte, non c’è solo ed

esclusivamente il rafforzamento dei percorsi pedagogici, ma gli assetti di un Paese

desideroso di essere aperto e inclusivo, le cui fondanti finalità sono sempre quelle di

formare cittadini e cittadine responsabili e protagonisti del processo democratico.

Cordialmente

Coordinatore

Dirigenti Scolastici

CISL Scuola

provincia Reggio Calabria

Dott. Domenico Pirrotta

