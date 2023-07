Un bruttissimo incidente si è verificato a Reggio Calabria nella notte tra sabato e domenica. I fatti. Intorno all’1.40 la Polizia Locale di Reggio Calabria è intervenuta a Gallico, nella periferia nord della città, dopo l’impatto tra un’auto e un palo dell’illuminazione.

Alla guida del mezzo si trovava una donna di 34 anni che ne ha perso il controllo per cause in corso di accertamento ed è andata a sbattere contro un palo, fermandosi contro un muro di recinzione, parzialmente abbattuto. La 34enne è stata soccorsa e ricoverata al Gom ed è in prognosi riservata.